بالصور.. العثور على سعوديين فقدا في صحراء الربع الخالي

الرياض - الوكالات

عثر حرس الحدود السعودي بقطاع البطحاء شرق السعودية، على مواطنين تم الإبلاغ عن فقدانهما في صحراء الربع الخالي.

وقد ورد بلاغ مواطن سعودي يطلب فيه البحث عن والده وعمه، كبيرين في السن ويعانيان من مشكلات صحية، وذلك بعد انقطاع الاتصال بهما، على إثر تعلق مركبتهما وتعطلها بالكثبان الرملية بعمق (20 كم) غرباً في صحراء الربع الخالي.

وتمَّ تكليف ثلاث دوريات من قطاع حرس الحدود بالبطحاء، ترافقها سيارة إسعاف، بمهمة البحث عن المفقودين، بعد تحديد موقعهما طبقاً للبلاغ، وقد تم العثور عليهما، حيث عثرت الدوريات على المفقود الأول عند موقع المركبة، وبعد اقتفاء الأثر عُثر على المفقود الثاني على بُعد (12 كم) من موقع المركبة، وهما بصحة جيدة، وتم إخراج المركبة العالقة ونقل المفقودين إلى إحدى المراكز الطبية القريبة للاطمئنان على حالتهما الصحية".