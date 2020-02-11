سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

مسقط - الرؤية

بلغ سعر ‎نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر أبريل القادم اليوم الثلاثاء 53.22 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 23 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأثنين الذي بلغ 53.45 دولارًا.