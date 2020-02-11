الثلاثاء, 11 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالصور.. العراق تكتسي بالبياض لأول مرة منذ 40 عاما

الثلاثاء 11 فبراير 2020 01:04 م بتوقيت مسقط

5e42434c423604343e36a0e6
5e42435d4c59b70f7a495de7
5e424375423604343e36a0e9
5e42442342360434925ad1f8
5e4243684236043571207778
5e42434c423604343e36a0e6
5e424375423604343e36a0e9
5e42435d4c59b70f7a495de7
5e42442342360434925ad1f8
EQe0SY8WAAAxsOm
EQe1q2dXYAAPvKR
EQe1qlgX0AAWX60
EQe1r2xWoAE-TjI
EQe1rY2WAAEwvD5
EQemnonXsAAYpiB
EQejIi1XUAEr6FW
EQemnxoW4AAAHu6
EQetS47WAAAwRYr
EQetThMXkAAxEkD
EQetUXuXYAEytvZ
EQetVSCWoAAWU7A
EQeuxIGX0AA4glr

 

بغداد - الوكالات

صحى سكان العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، على مشهد لم تألفه أغلب الأجيال العراقية منذ سنوات، ووجدوا مدينتهم مغطاة باللون الأبيض بسبب تساقط الثلوج.

وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها الثلج بالعاصمة العراقية بغداد بعد سنوات طويلة، يُقال إنها منذ أربعين عاما لم يسقط الثلج فيها بهذه الكثافة.

وتسبب تساقط الثلوج واستمرار انخفاض درجات الحرارة بإقليم كردستان العراق في إغلاق معظم الطرق الخارجية وتوقف شبه تام لحركة السيارات في محافظة دهوك بشمال العراق، وتعطيل الدوام للمدارس في محافظات حلبجة والسليمانية ودهوك وأربيل.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 فبراير 2017

بالصور: رياح شديدة وتصاعد للأتربة في طقس السلطنة .. وبعض المناطق تكتسي بالبياض

المزيد

05 فبراير 2017

بالصور.. استمرار الثلوج في مسندم وبعض المناطق تكتسي بالبياض

المزيد

09 أكتوبر 2017

لأول مرة منذ 27 عاما .. مصر تتأهل لكأس العالم

المزيد

28 نوفمبر 2019

لأول مرة منذ ٤٠ عاما.. إعلان الدولة المستضيفة لـ"خليجي ٢٥"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة.. اليوم

المحليات - أخبار

هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول ومخاوف من سقوط قتلى وجرحى

دولي - أخبار

عدد ضحايا "كورونا القاتل" يرتفع إلى 1016

دولي - أخبار

شارع باسم السلطان قابوس في الكويت

دولي - أخبار

مقترح بإنشاء صندوق التعطل عن العمل لتوفير الرواتب للمسرحين

عمان - الدولة والشورى

"صحية مسقط" تحدِّث معلومات العاملين الصحيين حول "كورونا"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة