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رياضي شهير بالصين يرفض ارتداء "القناع".. و"كورونا" يقضي عليه

الثلاثاء 11 فبراير 2020 12:57 م بتوقيت مسقط

رياضي شهير بالصين يرفض ارتداء "القناع".. و"كورونا" يقضي عليه

توفي لاعب كمال الأجسام الصيني، كيو جون، البالغ من العمر 72 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا، جراء رفضه ارتداء قناع الوجه طيلة تفشي المرض في بلاده.

وقالت أسرة جون، المنحدر من ووهان، مركز تفشي الفيروس، إن 4 أيام فقط كانت كفيلة بحصد روحه، حيث شابهت أعراض مرضه أعراض الالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا الجديد.

وحاولت أسرته يوم 28 يناير وضعه في مستشفى ووهان لكن قلة الأسرة هناك حالت دون ذلك، حيث أنه سيضطر للوقوف في طوابير تضم أكثر من 300 شخص حتى يحصل على سرير، فعاد إلى منزله.

وفي 2 فبراير وصلته رسالة نصية من مستشفى الصليب الأحمر في ووهان مفاده وجود سرير شاغر، وعند وصوله تم تشخيص فيروس كورونا وعزله في غرفة الحجر الصحي إلا أنه توفي بعد يوم فقط.

وبدأ جون بممارسة الرياضة عند تقاعده في عام 2003 عن عمر ناهز 56 عاما، وهو معروف بأنه بطل كمال الأجسام، حيث حصل على العديد من الجوائز في الفئة العليا.

وغالبا ما شوهد وهو يعمل في حديقة تشونغشان، حيث كان يمضي 3 ساعات في ممارسة الضغط أو السحب، قبل التوقف لتناول الغداء والاستمرار في فترة ما بعد الظهر.

وعلى الرغم من التحذيرات المتواصلة من كورونا، لم يتوقف جون عن التدريبات واستمر في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية حتى تم إغلاق مدينة ووهان بأكملها في 23 يناير الماضي.

وتقول أسرة جون إنه مثل كل الكبار في السن، يميلون إلى أن يكونوا عنيدين، وعندما ظهرت أخبار فيروس كورونا لأول مرة في البلاد، خرج صحبة عائلته لتناول وجبة وطلبوا منه ارتداء قناع غير أنه رفض ذلك.

 

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