تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

‏ ‎ قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس صحو إلى غائم جزئيًا على الأجزاء الشمالية للسلطنة مع فرص لهطول أمطار متفرقة على محافظتي مسندم والبريمي وسواحل بحر عمان وأجزاء من جبال الحجر وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة. ‏و احتمال تشكل السحب المنخفضة في آخر الليل والصباح الباكر على محافظات جنوب وشمال الشرقية والداخلية والوسطى وظفار، واحتمال تصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة لمحافظتي البريمي والظاهرة خلال الليل. ‏‎وسجلت درجات الحرارة في ولاية السيب 27 / 18 وفي ولاية صلالة 25 / 21 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 28 درجة في ولاية صور وأدناها 8 درجات في جبل شمس.