هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول ومخاوف من سقوط قتلى وجرحى

كابول -رويترز
قال مسؤولو أمن إن تفجيرا انتحاريا وقع في العاصمة الأفغانية كابول يوم الثلاثاء، مضيفين أن هناك مخاوف من احتمال سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت مصادر أن الانفجار وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة للدفاع تديرها الحكومة.
الثلاثاء 11 فبراير 2020 09:55 ص بتوقيت مسقط
كابول -رويترز
قال مسؤولو أمن إن تفجيرا انتحاريا وقع في العاصمة الأفغانية كابول يوم الثلاثاء، مضيفين أن هناك مخاوف من احتمال سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت مصادر أن الانفجار وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة للدفاع تديرها الحكومة.
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