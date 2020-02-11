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"كورونا" يفتك بـ908 حالات.. وارتباك بشحن الحاويات عالميا

الثلاثاء 11 فبراير 2020 09:05 ص بتوقيت مسقط

"كورونا" يفتك بـ908 حالات.. وارتباك بشحن الحاويات عالميا

بكين - الوكالات

ارتفعت حصيلة الوفيّات الناتجة عن فيروس كورونا القاتل في الصين إلى 908 أشخاص بعد حدوث 97 حالة وفاة جديدة بين المصابين.

وأعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين في بيان لها أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن إصابة 3 آلاف و62 حالة جديدة مؤكدة بالفيروس؛ ما يرفع عدد الحالات المصابة في جميع أنحاء الصين إلى 40 ألفًا و171 شخصًا. ووفقًا للبيان فإنّ هناك 6 آلاف و484 شخصًا حالتهم حرجة من بين الحالات المصابة. مشيرًا إلى تأكيد أكثر من 300 حالة إصابة بالفيروس في أكثر من 24 دولة حول العالم بما في ذلك سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان والتي تأكد أنّ بها 70 إصابة بالفيروس الفتّاك.

الكلمات المفتاحية
#كورونا #فيروس #الصين #الوفيّات

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