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طلاب كلية مزون الجامعية يتعرفون على اختصاصات مجلس الدولة

الثلاثاء 11 فبراير 2020 08:58 ص بتوقيت مسقط

طلاب كلية مزون الجامعية يتعرفون على اختصاصات مجلس الدولة

مسقط - الرؤية

استقبلَ مجلسُ الدولة، أمس، عددًا من طلاب كلية مزون الجامعية، الذين قامُوا بزيارة للمجلس للتعرف صلاحياته واختصاصاته وآلية عمله.

وَكَان في استقبال الطلاب أمجد بن يحيى البوسعيدي مدير دائرة العلاقات العامة بالمجلس؛ حيث قدَّم الدكتور أحمد بن حميد الشبلي نائب الأمين العام المساعد لشؤون مركز المعلومات والبحوث، نبذةً تعريفية بمجلس عُمان ودوره في العمل الوطني، مُتطرِّقا الى الأحكام الخاصة بمجلس الدولة في النظام الأساسي للدولة، وهيكله التنظيمي، والمراحل والمُدَد التي يمرُّ بها مشروع القانون في المجلس، إضافة للتعريف بأعماله وأنشطته. وشاهد الطلاب فيلمًا وثائقيًّا عن المجلس، كما تجوَّلوا   في أروقته وتعرفوا على مرافقه.

الكلمات المفتاحية
#كلية #الدولة #عمان

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