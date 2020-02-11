مواصلة أعمال مكافحة الجراد في مسقط وشمال الشرقية

إبراء - الرؤية

تُوَاصِل وزارة الزراعة والثروة السمكية -وبالتعاون مع بلدية مسقط- حملة مكافحة الجراد الصحراوي في مناطق مسقط (بوشر، القرم، الخوير، وادي عدي) إضافة للقرى التابعة لولايات إبراء والمضيبي والقابل وبدية ووادي بني خالد ودماء والطائيين في محافظة شمال الشرقية، والتي تتواجد بها أسراب ومجموعات الجراد الصحراوي.

وتمَّت عمليات الرش الأرضي باستخدام المبيدات لمكافحة بؤر الجراد، وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد رصدتْ -خلال الفترة الماضية- عِدَّة بُؤر لتجمعات من الجراد الصحراوي في بعض مناطق محافظة مسقط، وقرى ولايات محافظة شمال الشرقية؛ نتيجة تحسُّن الظروف البيئية بعد هطول الأمطار الغزيرة في الفترة الأخيرة.

وقام المختصُّون في مركز مكافحة الجراد -التابع للوزارة- فور اكتشاف هذه البؤر باتخاذ إجراءات المكافحة المناسبة، والقضاء على أي تجمعات للحشرة، مع تكثيف عمليات المسح والاستكشاف لرصد أي تجمعات أخرى في وقت مبكر. ونفَّذ المختصون من المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، ومركز مكافحة الجراد الصحراوي، عمليات الرش الأرضي باستخدام المبيدات لمكافحة الجراد الصحراوي في المناطق والقرى المتأثرة بالجراد، بعد تنبيه المزارعين ومربِّي الثروة الحيوانية بأخذ الحيطة والحذر، ونقل خلايا نحل العسل من المناطق التي تشملها عمليات الرش، وحجر الحيوانات أو نقلها إلى أماكن أخرى، وعدم الرَّعي لمدة 10 أيام من بدء عمليات المكافحة في تلك المواقع.