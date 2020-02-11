الثلاثاء, 11 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

مواصلة أعمال مكافحة الجراد في مسقط وشمال الشرقية

الثلاثاء 11 فبراير 2020 08:55 ص بتوقيت مسقط

صور (1)
صور (2)
صور (3)
صور (5)
صور (4)
صور (6)

إبراء - الرؤية

تُوَاصِل وزارة الزراعة والثروة السمكية -وبالتعاون مع بلدية مسقط- حملة مكافحة الجراد الصحراوي في مناطق مسقط (بوشر، القرم، الخوير، وادي عدي) إضافة للقرى التابعة لولايات إبراء والمضيبي والقابل وبدية ووادي بني خالد ودماء والطائيين في محافظة شمال الشرقية، والتي تتواجد بها أسراب ومجموعات الجراد الصحراوي.

وتمَّت عمليات الرش الأرضي باستخدام المبيدات لمكافحة بؤر الجراد، وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد رصدتْ -خلال الفترة الماضية- عِدَّة بُؤر لتجمعات من الجراد الصحراوي في بعض مناطق محافظة مسقط، وقرى ولايات محافظة شمال الشرقية؛ نتيجة تحسُّن الظروف البيئية بعد هطول الأمطار الغزيرة في الفترة الأخيرة.

وقام المختصُّون في مركز مكافحة الجراد -التابع للوزارة- فور اكتشاف هذه البؤر باتخاذ إجراءات المكافحة المناسبة، والقضاء على أي تجمعات للحشرة، مع تكثيف عمليات المسح والاستكشاف لرصد أي تجمعات أخرى في وقت مبكر. ونفَّذ المختصون من المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، ومركز مكافحة الجراد الصحراوي، عمليات الرش الأرضي باستخدام المبيدات لمكافحة الجراد الصحراوي في المناطق والقرى المتأثرة بالجراد، بعد تنبيه المزارعين ومربِّي الثروة الحيوانية بأخذ الحيطة والحذر، ونقل خلايا نحل العسل من المناطق التي تشملها عمليات الرش، وحجر الحيوانات أو نقلها إلى أماكن أخرى، وعدم الرَّعي لمدة 10 أيام من بدء عمليات المكافحة في تلك المواقع.

الكلمات المفتاحية
#الجراد #مسقط #مكافحة

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 سبتمبر 2015

انطلاق أعمال الدورة التدريبية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي بمشاركة متدربين من 9 دول

المزيد

07 ديسمبر 2019

مكافحة بؤر "حوريات الجراد" بجنوب الشرقية

المزيد

07 ديسمبر 2019

البكري يتابع جهود مكافحة الجراد الصحراوي في الوسطى وجنوب الشرقية

المزيد

16 يوليو 2019

بدء حملات مكافحة الجراد في بعض المناطق بالسلطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

عدد ضحايا "كورونا القاتل" يرتفع إلى 1016

دولي - أخبار

شارع باسم السلطان قابوس في الكويت

دولي - أخبار

مقترح بإنشاء صندوق التعطل عن العمل لتوفير الرواتب للمسرحين

عمان - الدولة والشورى

"صحية مسقط" تحدِّث معلومات العاملين الصحيين حول "كورونا"

المحليات - أخبار

"الرؤية" تكرم 20 حرفيا وحرفية في محافظة الظاهرة

المحليات - أخبار

المخيّمات السياحية.. الخيار الأول لعشاق الطبيعة العمانية في موسم الشتاء

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة