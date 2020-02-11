"مزون للألبان" تستقبل 2625 رأسا من الأبقار

مسقط - الرؤية

استقبلتْ مزرعة شركة مزون للألبان في ولاية السنينة -عبر ميناء صحار- الدفعة الثانية من أبقار "الهولشتاين" الحلوبة، وتضمُّ 2625 من الماشية؛ في إطار تنفيذ خطط الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية.

وتمَّ استقبال الدفعة الأولى في فبراير 2019، وشملت 3400 رأس بقر، ليُصبح إجمالي عدد القطيع ما يقارب الـ7000 رأس. وتمَّت عملية تسكين الأبقار في الحظائر المخصَّصة لها في المزرعة، والتي تعدُّ من أكثر الحظائر تطورًا في المشاريع المماثلة في المنطقة؛ من حيث التصميم وتقنيات التبريد والمراقبة ومستوى الرعاية.

وتأتي هذه الخطوة ضِمن الخطط المرسومة لزيادة عمليات إنتاج منتجات الألبان ومشتقاتها؛ بما يُواكب النمو الإيجابي للعمليات التجارية في أسواق السلطنة. وتتميَّز شركة مزون للألبان بمرافق حيوية حديثة وعصرية صُمِّمت وفق أحدث المعايير العالمية شملتْ خطوطَ الإنتاج المتطورة، ونُظم إدارة المزرعة، إضافة للتقنيات الخضراء التي يعدُّ بعضها إنجازاً غير مسبوق في المنطقة؛ مثل: محطة إنتاج الغاز الحيوي التي تعمل على تحويل مخلفات المزرعة إلى غاز الميثان يجري استخدامه كطاقة بديلة لتشغيل عدد من المعدات داخل المصنع، ومحطة الصرف الصحي الصديقة للبيئة، والتي تستخدم نواتجها من المياه في أنظمة الري والتشجير والتنظيف، كما تشمل الشركة عدداً من المرافق الخدمية والصحية والترفيهية، إضافة للمجمع السكني المخصص لإقامة فريق العمل.

وقال الدكتور أرجون سوبرامانيان الرئيس التنفيذي لـ"مزون للألبان": تلتزم الشركة بتبني أعلى المعايير العالمية عبر سلاسل التوريد؛ وذلك ضمن رؤيتها الهادفة لضمان صحة وسلامة ورعاية الماشية. لذلك؛ تم اختيار ولاية السنينة لإنشاء "مصنع الألبان" لوفرة مياهها ورمالها التي تعمل كمهاد طبيعي للماشية ومناخها المناسب. وتمتلك "مزون للألبان" فريقَ عملٍ ذا خبرات عالمية يتألَّف من مديري المزارع والتصنيع، الذين أمضوا عقودًا في القطاع في مختلف أنحاء العالم؛ وكفاءات وخبرات محلية جميعهم عزموا على بذل أقصى الجهد من أجل تطوير وإنجاح عمليات الشركة؛ بما يتماشى مع المكانة العالمية للسلطنة.