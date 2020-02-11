"غرفة ظفار" تنظم معرضا تحضيريا لـ"إكسبو دبي 2020"

صلالة - الرؤية

نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان - فرع محافظة ظفار معرضًا تحضيريًّا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ تمهيدًا للمشاركة في معرض "إكسبو دبي 2020"؛ بهدف التعريف بالصناعات والحرف ومنتجات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة؛ من خلال عرض وتقييم المشاريع التي ستشارك في منفذ البيع ضمن جناح السلطنة في معرض إكسبو دبي.

وقدَّم حسين بن مرزوق الحراصي نائب مدير دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، عرضًا مرئيًّا عن تعظيم مشاركة القطاع الخاص العماني في معرض إكسبو 2020، وتحدث عن كيفية المشاركة في الجناح، وأهمية مشاركة السلطنة في المعرض والفعاليات المصاحبة له. وقام الفريق بجولة في معرض المنتجات الحرفية العمانية الذي نظمه الفرع، وتنوعت المعروضات بين الحرفية ومنتجات الجلود والبخور والعطور...وغيرها.

وقال المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة ظفار: إنَّ معرض إكسبو دبي 2020 يفتح مجالا أوسع للمهتمين بقطاع الأعمال، ويُتيح لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الفرص التي توفرها المنصات التجارية المشاركة بالمعرض، إلى جانب تبادل الأفكار والخبرات.