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الوطني الزدجالي: نوظف أحدث الحلول التقنية لجعل مسقط وصحار مدينتين ذكيتين

مذكرة تفاهم بين بلدية مسقط و"عمانتل" لتوفير خدمات المدن الذكية

الثلاثاء 11 فبراير 2020 08:51 ص بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم بين بلدية مسقط و"عمانتل" لتوفير خدمات المدن الذكية

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ بلدية مسقط والشركة العُمانية للاتصالات "عُمانتل"، مذكرة تفاهم لتوفير حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات لبلدية مسقط؛ في إطار سَعي البلدية لتطوير الخدمات التي تُقدِّمها للمستفيدين، وتحويل المناطق التي تُشرِف عليها خدميًّا (محافظة مسقط وولاية صحار) إلى مُدن ذكية مستدامة، وقابلة للعيش.

ووقَّع المذكرة من جانب بلدية مسقط: معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس البلدية، ومن جانب "عُمانتل": طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي؛ وذلك بحضور سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة "عُمانتل"، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وتنصُّ مذكرة التفاهم على توفير العديد من حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات وخدمات المدن الذكية في قطاعات العمل البلدي، وإدخال خدمات سلسلة الكتل (البلوكتشين) وخدمات مراكز الاتصال الذكية والسحابية لدمج نظام إدارة علاقات المتعاملين مع مركز الاتصال والاستفادة من البيانات الضخمة في تقديم خدمات أفضل، وتسعى البلدية للارتقاء بجودة خدماتها والاتجاه نحو إستراتيجيات التحول التقني والرقمي وفق مرتكزات رؤية "عمان 2040".

وقال معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط: إنَّ مذكرة التفاهم تبحث توفير العديد من الحلول المبتكرة التي ستعمل على تطوير ورفع جودة خدمات البنية الأساسية للبلدية؛ وذلك توفيرًا للوقت والجهد والتكلفة، والتي من شأنها أن تُسهم في رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية عبر مختلف قنواتها، وإيجاد حلول للمدن الذكية، تُسهم في التغلب على بعض التحديات الحالية؛ والمتمثلة في الاختناقات المرورية على سبيل المثال، وذلك باستخدام العديد من التقنيات؛ ومن أهمها: البيانات الضخمة، إضافة لإدخال خدمات جديدة ستُسهم في إثراء تجربة سكان وزوار مدينتي مسقط وصحار.

وقال سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة "عُمانتل": سعداء بتوقيع هذه المذكرة الرئيسية لتوفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات والمدن الذكية، ونحن على ثقة بأنها ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في الخدمات الإلكترونية والرقمية للبلدية، كما ستكون حافزاً لنا في "عُمانتل" لتطبيق حلول مماثلة للمدن الذكية في السلطنة، ونموذجا مثاليًّا لشراكات مستقبلية مع قطاعات أخرى.

من جهته، قال طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لـ"عمانتل": هذا التعاون يُؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون القائم بين "عُمانتل" وبلدية مسقط؛ حيث تتضمَّن توفير حلول رقمية يتم استخدامها لأول مرة في السلطنة، وستسهم في معالجة والتغلب على العديد من التحديات الحالية. ومن خلال هذا التعاون، نبدأ المرحلة الأولى لرحلة التحول الرقمي التي ستشهدها قطاعات العمل البلدي في السلطنة.

وقال الدكتور عمار بن درويش العبيداني الرئيس التجاري بشركة عمان بلوكتشين للحلول والخدمات: يعد تعاوننا مع "عُمانتل" -كونها شركة الاتصالات الأولى في السلطنة والرائدة في دعم المجتمع الرقمي- ذا أهمية قصوى؛ حيث يُمكن لشركائها في القطاعين العام والخاص من الاستفادة من الحلول الذكية، وهو ما يدعم توجه الحكومة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يتلاءم مع متطلبات السوق العماني المتنامية، مؤكدا أهمية الشراكة والعمل معاً لإثراء التجربة الرقمية في السلطنة على أوسع نطاق.

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