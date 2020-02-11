"القوى العاملة" تبحث متطلبات برنامج "العمل اللائق"

مسقط - الرؤية

عقدتْ وزارة القوى العاملة -مُمثلة باللجنة الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق- اجتماعها مع وفد منظمة العمل الدولية، برئاسة مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية؛ لمناقشة متطلبات السلطنة للمرحلة المقبلة من البرنامج.

وناقشَ الحضور الجهودَ المبذولة في تطوير منظومة سوق العمل بالسلطنة؛ من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة. وكانت السلطنة -ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة: وزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان- قد وقَّعت على تمديد مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية في 2017م؛ بهدف استكمال تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق؛ بما يُعزز قدرات أطراف الإنتاج في السلطنة كل فيما يخصُّه؛ للعمل على بيئة ملائمة بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.

ويعدُّ برنامج العمل اللائق الأداة الأساسية التي تستخدمها منظمة العمل الدولية لتطوير منظومة الدول الأعضاء. وتمَّ التطرق في الاجتماع إلى آليات تنفيذ البرنامج للفترة القادمة بشكل تخصصي؛ بما يخدم التطلعات المستقبلية لسوق العمل، وبما يضمن تطوير العلاقة بين أطراف الإنتاج. وتشمل زيارة الوفد العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة كغرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاتحاد العام لعمال السلطنة، والمركز الوطني للتشغيل؛ بهدف الخروج ببرنامج متكامل يخدم منظومة سوق العمل بالسلطنة.