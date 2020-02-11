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برعاية "نماء"

برنامج لتنمية مهارات رواد الأعمال في "الغرفة"

الثلاثاء 11 فبراير 2020 08:46 ص بتوقيت مسقط

برنامج لتنمية مهارات رواد الأعمال في "الغرفة"

مسقط - الرؤية

تُنظِّم غرفة تجارة وصناعة عُمان برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "امتداد"؛ بمشاركة 20 من روَّاد الأعمال العُمانيين؛ وذلك بالتعاون مع معهد المحيط للتدريب والإدارة، وبرعاية مجموعة نماء، ويستمر البرنامج حتى 15 فبراير.

ويهدفُ البرنامج إلى تأهيل الجيل القادم من المحترفين لتولي قيادة الأعمال؛ من خلال إتقانهم للمعايير الدولية ومهارات إدارة الأعمال، والقدرة على شرح الصفات التي يتحلَّى بها رائد الأعمال، ومناقشة أنواع ملكية مشروعات الأعمال ومميزات وعيوب كل منها، إضافة لوصف بدائل بدء المشروع التجاري من الصغر، وفهم آليات نمو المشروع التجاري من خلال الدمج والتملك والاستحواذ.

وقالتْ غادة محمد اليوسف المديرة التنفيذية لدائرة التواصل والاستدامة بمجموعة "نماء": تسعى المجموعة للتكامل مع الجهات ذات الصلة في تنفيذ مثل هذه البرامج التنموية، والتي تعُود بالنفع على المجتمع والقطاعات الاقتصادية. وتتقدَّم المجموعة بجزيل الشكر والتقدير إلى غرفة تجارة وصناعة عمان على جهودها المبذولة في تنظيم برنامج "امتداد"، والعمل باستمرار على ترجمة توجهات الحكومة الرشيدة في بناء أجيال واعدة في خدمة الوطن.

ويتناول البرنامج التدريبي -الذي يُقدمه الدكتور محمد سويلم خبير ومستشار تدريب في معهد المحيط للتدريب والإدارة- عددا من المحاور التدريبية؛ منها: ريادة الأعمال وآليات البدء في مشروع التجاري، وإدارة الموارد البشرية، والتسويق للمنتج والتسعير والترويج، وفهم المعلومات المالية والمحاسبية، كما يستعرضُ البرنامج نماذجَ وأنماطًا للقيادة والتحفيز، والأعمال التجارية في الأسواق العالمية، وتكنولوجيا المعلومات في مجال الأعمال التجارية، وكيف يؤثر الاقتصاد على الأعمال.

ويُصاحب البرنامج ورشة عمل حول آلية التناقض الإلكتروني والدولي، وزيارة ميدانية للجنة المنظمة لإكسبو 2020 بدبي خلال الفترة المقبلة، إضافة لعقد جلسات مع عدد من أصحاب الأعمال الناجحين في السلطنة، ويحصل المشاركون بالبرنامج على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL للمستوى الأول.

الكلمات المفتاحية
#عُمان #العُمانيين #نماء #المحترفين

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