انطلاق الملتقى الأول لاستراتيجيات تدريس الإنجليزية في جنوب الباطنة

الرستاق- طالب المقبالي

نظّمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة ممثلة في قسم التعليم قبل المدرسي، الملتقى الأول لاستراتيجيات تدريس اللغة الإنجليزية لمرحلة الطفولة المبكرة لمعلمات المدارس الخاصة ويحمل عنوان "ألعب، أتعلم، وأكبر معا"، وذلك بالتعاون مع كلية التربية بالرستاق.

ورعى الملتقى حمد بن خلفان بن عبدالله الراشدي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بجنوب الباطنة، وحضور أحمد بن حميد البادري عميد كلية التربية بالرستاق وعدد من المسؤولين والتربويين.

ويهدف الملتقى إلى إكساب معلمات اللغة الإنجليزية بمرحلة الطفولة المبكرة المهارات الضرورية والمعينة على جودة الأداء مما يحقق أهداف التعلم بالنسبة للأطفال المنتسبين للمدارس الخاصة بمستوى الروضة والتمهيدي بمحافظة جنوب الباطنة.

وبدأ الملتقى بكلمة اللغة الإنجليزية قدمتها عائشة بنت عبد الرحيم البلوشية، وكلمة اللجنة المنظمة ألقتها بدرية بنت عامر بن حارث الخروصية رئيسة قسم التعليم قبل المدرس بدائرة المدارس الخاصة بتعليمية المحافظة بينت فيها اهتمام السلطنة بالتعليم قبل المدرسي لما يمثله من أهمية في تشكيل شخصية الطفل ومهاراته وقدراته وتكوينه ونشأته. وأوضحت الخروصية أهداف الملتقى والفئات المستهدفة، مؤكدة ارتفاع عدد الأطفال المسجلين في صفوف التهيئة، كما استعرضت البرامج التي يقدمها قسم التعليم قبل المدرسي طوال العام الدراسي والتي تستهدف الطلبة والمعلمات. واختتمت الخروصية كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى راعي الملتقى والحضور والمشاركات وأثنت على كلية التربية لتعاونهم الدائم.

إثر ذلك، قام حمد بن خلفان الراشدي مدير عام تعليمية المحافظة راعي الملتقى بتوزيع شهادات الشكر والتقدير لمقدمات أوراق العمل واللجنة المنظمة.

وشمل الملتقى استعراض 7 أوراق عمل متنوعة اشتملت على الجوانب النظرية والعملية، وجلسة ختامية؛ حيث قدمت عائشة بنت عبدالرحيم البلوشية ورقة بعنوان "مقدمة في نظريات اكتساب الطفل العربي للغة الإنجليزية"، ثم قدمت الدكتورة موزة بنت عبدالله المالكية ورقة بعنوان "أساسيات التحضير لدرس اللغة الإنجليزية". وتلى ذلك تقديم ثلاث أوراق عمل حول "كيفية استخدام اللعب في تدريس اللغة الإنجليزية" لمنيرة بنت سعيد السيابية، و"كيفية استخدام قراءة القصص في تدريس اللغة الإنجليزية" لدلال بنت عبدالله الشكيلية، و"وكيفية استخدام الفنون في تدريس اللغة الإنجليزية" لأميرة بنت محمد السعيدية. وشاركت هبة متولي أحمد عبدالله بورقة حول "أساليب تقييم تقدم الأطفال بمادة اللغة الإنجليزية". فيما اختتم الملتقى بجلسة ختامية مشتركة للجنة المنظمة وكلية التربية.