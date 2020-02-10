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أوراق عمل تستهدف "إعادة تصور التدريس" لتحقيق أقصى قدر من التعلم الطلابي

المؤتمر الدولي الأول في التعليم والتعلم يبحث آليات رفع الجودة وصقل الخبرات التدريسية

الإثنين 10 فبراير 2020 08:27 م بتوقيت مسقط

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الرواس: الاهتمام بجودة التدريس والبيئة التدريسية يتجلى في الخطط الاستراتيجية للجامعة

البروانية: 300 مشارك من 17 دولة يثرون أعمال المؤتمر. و10 حلقات عمل مهدت للانطلاقة

مسقط- الرؤية

انطلق أمس المؤتمر الأول حول التعليم والتعلّم في التعليم العالي بعنوان "إعادة تصور التدريس لتحقيق أقصى قدر من التعلم الطلابي" وذلك تحت رعاية معالي حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، وأقيم المؤتمر في جامعة السلطان قابوس.

ويستمر المؤتمر الذي ينظمه مركز التميز في التعليم والتعلم بالجامعة، خلال الفترة من 9-12 فبراير 2020؛ حيث يسعى إلى خلق فرص للنقاش بين المختصين والباحثين والأكاديميين الذين يجتهدون في رفع مستوى التعلم عند الطلبة من خلال تقديم خبرات تعليمية أفضل وبما يضمن حصولهم على مخرجات طلابية تتصف بسمات تساعدهم بأن يكونوا منتجين وفاعلين لأنفسهم ولمجتمعاتهم.

ويضم المؤتمر عددًا من الباحثين والمتخصصين في مجال التعليم والتعلم في التعليم العالي الذين يقدمون خلاصة تجاربهم وأبحاثهم في رفع مستوى التعلم الطلابي من خلال عدة محاور ذات تأثير مباشر وغير مباشر على أداء الطلبة وعلى نوعية المخرجات التي تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى الحصول عليها.

وفي كلمة افتتاح المؤتمر، قال الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع، إنّ الاهتمام بجودة التدريس والبيئة التعليمية انعكس في خطط الجامعة الاستراتيجية المتعاقبة (2013-2009) و(2040-2016) حيث أفردت له الأهداف والاستراتيجيات والمبادرات والآليات المناسبة والتي تنفذ في كليات الجامعة ومركز الدراسات التحضيرية.

وأشار الأستاذ الدكتور عامر الرواس إلى أنّ هذا المؤتمر يأتي خلال أربعة محاور ترتكز على: التعلم النشط، وتدريس مهارات التفكير الناقد، والبحث والتقصي في التعليم والتعلم، وإعادة تصميم مساحات التعلم والغرف الصفية.

من جانبها قالت الدكتورة ثويبة بنت أحمد البروانية، رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر ومديرة مركز التميز في التعليم والتعلم، إنّ المؤتمر نجح في استقطاب أكثر من 300 مشارك من 17 دولة، والأغلبية يمثلون مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان، مؤكدة أن المؤتمر بدأ أمس بعقد 10 حلقات عمل سابقة له، حيث تغطي هذه الحلقات مجموعة متنوعة من الموضوعات، وتشير ردود الفعل الأولية إلى وجود تفاعل عالٍ حيث تمّ تبادل الكثير من المعلومات بين المشاركين.

ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال التعليم والتعلم في التعليم العالي الذين يقدمون خلاصة تجاربهم وأبحاثهم في رفع مستوى التعلم الطلابي منهم المتحدثون الرئيسيون من خارج السلطنة وهم: الدكتور دانيال برستين أستاذ فخري في علم النفس في جامعة كانساس والمدير السابق لمركز التميز في التعليم، كذلك الدكتورة صفاء الطيب الكوجلي  وهي المديرة الإقليمية لقطاع الممارسات العالمية للتعليم لشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي بالبنك الدولي، إضافة إلى الأستاذ الدكتور جوناس نوردكويست مدير مركز الحالات الطبية في معهد كارولينسكا، والمسؤول عن التطوير التعليمي الاستراتيجي لبرامج الإقامة في مستشفى جامعة كارولينسكا.

وينعقد المؤتمر الأول في التعليم والتعلم في التعليم العالي، بالتزامن مع الملتقى السنوي "أبرز ملامح التغيير في التدريس بجامعة السلطان قابوس" والذي ينظمه مركز التميز في التعليم والتعلم للأكاديميين والمدرسين داخل الجامعة الذين يتشاركون من خلاله أبحاثهم وتجاربهم حول الأساليب والطرائق التدريسية المختلفة التي ينفذونها من أجل تعلم طلابي أفضل، وذلك بالتعاون مع مكتب إدارة المخاطر الذي يؤمن دائمًا بأهميّة العمل الوثيق مع المراكز والكليّات والوحدات المختلفة داخل الجامعة لتقليل أية عقبات وتحديات قد تواجه هذه الوحدات في تحقيق أهدافها وتعيق تطورها وتحسنها.

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