الإثنين, 10 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

"جمعية التصوير الضوئي" تعرض نتائج "اقرأ" في معرض مسقط الدولي للكتاب

الإثنين 10 فبراير 2020 08:23 م بتوقيت مسقط

احمد لازم من العراق
محمد الفزاري من سلطنة عمان
ماهندرا بيوترا من اندونيسيا

 

مسقط- الرؤية

شاركت الجمعية العُمانية للتصوير الضوئي في تحكيم مسابقة "اقرأ" الدولية للتصوير الضوئي في دورتها الثالثة، والتي تُقام سنوياً ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب.

وضمت لجنة التحكيم في عضويتها فنان الفياب زاهر السيابي، والمصور القطري عبدالعزيز الكبيسي، وفنان الفياب نائف الرقيشي؛ حيث قاموا بالتحكيم في 1299 صورة لـ389 مصورا من 43 دولة حول العالم، حملت صورهم مضامين تدعو للقراءة وجعلها أسلوب حياة للأفراد أينما كانوا وفي أية ظروف يعيشون. وتمَّ قبول 211 صورة لـ141 مصورا من 29 دولة حول العالم، وسيقام معرض للصور المشاركة وحفل تكريم ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب المقرر نهاية فبراير الجاري.

وتأتي هذه المسابقة هذا العام برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي "الفياب" ووزارة الإعلام ووزارة شؤون الفنون ممثلة بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي، بما يجسد أهمية القراءة كمشروع حياة تنويري للشعوب والأمم في صور فوتوغرافية التقطت باحترافية تامة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يناير 2019

30 مشاركا من الأعضاء الجدد في معرض جمعية التصوير الضوئي

المزيد

26 يوليو 2016

9 مصورين يثرون معرض جمعية التصوير الضوئي بـ 24 عملا مميزا

المزيد

19 يوليو 2017

43 مصورا يتألقون في معرض جمعية التصوير الضوئي

المزيد

20 فبراير 2018

صلالة تعرض إرثها الثقافي والحضاري في ضيافة معرض مسقط الدولي للكتاب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

شارع باسم السلطان قابوس في الكويت

دولي - أخبار

مقترح بإنشاء صندوق التعطل عن العمل لتوفير الرواتب للمسرحين

عمان - الدولة والشورى

"صحية مسقط" تحدِّث معلومات العاملين الصحيين حول "كورونا"

المحليات - أخبار

"الرؤية" تكرم 20 حرفيا وحرفية في محافظة الظاهرة

المحليات - أخبار

المخيّمات السياحية.. الخيار الأول لعشاق الطبيعة العمانية في موسم الشتاء

عمان - سياحة عمان

"سوق مسقط" يفقد 14 نقطة... و5% تراجعا في قيم التداول

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة