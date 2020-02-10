"جمعية التصوير الضوئي" تعرض نتائج "اقرأ" في معرض مسقط الدولي للكتاب

مسقط- الرؤية

شاركت الجمعية العُمانية للتصوير الضوئي في تحكيم مسابقة "اقرأ" الدولية للتصوير الضوئي في دورتها الثالثة، والتي تُقام سنوياً ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب.

وضمت لجنة التحكيم في عضويتها فنان الفياب زاهر السيابي، والمصور القطري عبدالعزيز الكبيسي، وفنان الفياب نائف الرقيشي؛ حيث قاموا بالتحكيم في 1299 صورة لـ389 مصورا من 43 دولة حول العالم، حملت صورهم مضامين تدعو للقراءة وجعلها أسلوب حياة للأفراد أينما كانوا وفي أية ظروف يعيشون. وتمَّ قبول 211 صورة لـ141 مصورا من 29 دولة حول العالم، وسيقام معرض للصور المشاركة وحفل تكريم ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب المقرر نهاية فبراير الجاري.

وتأتي هذه المسابقة هذا العام برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي "الفياب" ووزارة الإعلام ووزارة شؤون الفنون ممثلة بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي، بما يجسد أهمية القراءة كمشروع حياة تنويري للشعوب والأمم في صور فوتوغرافية التقطت باحترافية تامة.