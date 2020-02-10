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هاتف جديد قابل للطي من "سامسونج"

الإثنين 10 فبراير 2020 08:19 م بتوقيت مسقط

هاتف جديد قابل للطي من "سامسونج"

 

لوس أنجليس- رويترز

أعطت كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية بالعالم سامسونج إلكترونكس لمحة خاطفة عن هاتف جديد مربع الشكل قابل للطي خلال إعلان تلفزيوني مفاجئ أذيع خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

جاء الإعلان الذي بث في الولايات المتحدة فقط قبل يومين من الكشف عن هواتف جالاكسي زد فليب التي تفتح وتغلق عموديا مثل هاتف مطوي وذلك خلال حدث يقام في سان فرانسيسكو. ورغم عرض لقطات كثيرة للهواتف التي ظهرت على الأقل بلونين هما الأرجواني والأسود لم تتوافر تفاصيل أخرى تذكر. لكن من المتوقع أن تكون الهواتف أقل سعرا من هاتف جالاكسي فولد الذي يباع مقابل 1980 دولارا ويفتح مثل الكتاب وتم طرحه في سبتمبر أيلول بعد تأخره عدة أشهر بسبب مشكلات في الشاشة. وقال توم كانج المحلل في شركة كاونتربوينت للأبحاث "الهاتف الجديد جالاكسي زد فليب القابل للطي سيكون له أثر كبير على العلامة التجارية لسامسونج ويساعدها بشكل أفضل على منافسة هواتف أبل غالية الثمن".

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