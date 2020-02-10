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ظفار يسعى لبداية آسيوية قوية أمام الجزيرة الأردني

الإثنين 10 فبراير 2020 07:37 م بتوقيت مسقط

ظفار يسعى لبداية آسيوية قوية أمام الجزيرة الأردني

الرؤية – وليد الخفيف

 

يسعى فريق ظفار، لتحقيق بداية قوية في كأس الاتحاد الآسيوي عندما يلتقي الجزيرة الأردني اليوم، بمجمع صلالة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وأكد محمد عظيمة، مدرب ظفار، أن فريقه حريص على الظهور بشكل جيد في الاستحقاق الآسيوي، ومعنويات لاعبيه عالية ولديهم رغبة في تمثيل الكرة العمانية بالشكل اللائق.

ويحتل نادي ظفار، مُمثل السلطنة في البطولة حامل لقب الدوري، المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن السيب المتصدر، بعد فوزه على السويق 3 -صفر .

واستعاد نادي ظفار خدمات مدربه السابق محمد عظيمة، الذي نال معه لقب الدوري الموسم الماضي دون خسارة خلفاً للتونسي يامن الزلفاني الذي يقود حالياً شبيبة القبائل الجزائري.

 

وعلى الجانب الآخر عزز الجزيرة الأردني صفوفه بالتعاقد مع الدولي أحمد عبد الحليم والمدافع السوري أحمد ذيب، والليبي عبد العاطي العباسي لتعديل مساره بعد نتائجه غير المرضية في درع الاتحاد التي كان آخرها التعادل مع الحسين 3-3 وسبقها خساراتان من معان وشباب الأردن بنتيجة واحدة 1-2.

وفي منافسات المجموعة نفسها يخوض نادي الرفاع البحريني تحدياً مثيرا أمام ضيفه القادسية الكويتي على إستاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية للمجموعة يوم الثلاثاء 25 فبراير، حيث يلتقي الجزيرة الرفاع في العاصمة الأردينة عمّان، فيما يرحل ظفار لملاقاة القادسية في الكويت .

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

 

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