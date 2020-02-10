"الرؤية" تكرم 20 حرفيا وحرفية في محافظة الظاهرة

عبري - ناصر العبري

نظَّمت جريدة "الرؤية"، أمس، وبالتعاون مع مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الظاهرة، وللسنة الثانية على التوالي، فعالية لتكريم 20 حرفيا وحرفية؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة في الحفاظ على الموروث العماني.

وتولي جريدة "الرؤية" -وفق نهج "إعلام المبادرات"- اهتمامًا خاصًّا بتكريم ودعم الإبداع العُماني؛ ترجمة لرؤية المؤسسة في الاحتفاء بالمنتج العماني، وتطوير الصناعات الحرفية العمانية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ورَعَى التكريم الدكتور حكم بن سالم الفارسي مدير عام مساعد للشؤون التخطيط وتنمية الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة، وبحضور سالم بن علي المحروقي مسؤول مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الظاهرة، وعدد من المسؤولين.

ورفع المكرمون والحضور أكفَّ الدعاء إلى الله تعالى أن يرحم باني عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيَّب الله ثراه- وأن ينزله منازل الأبرار، ويسكنه جنات الفردوس الأعلى، وأن يحفظ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله.

وقال الدكتور حكم بن سالم الفارسي مدير عام مساعد للشؤون التخطيط وتنمية الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة، إنَّ المبادرة طيبة والالتفات لهؤلاء الحرفيين، وتشجيعهم وتكريمهم، ومثل هذه المبادرات التي تتبناها دائمًا جريدة "الرؤية".

وأضاف الفارسي أنَّ هناك جهودًا تُبذل من قبل مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الظاهرة؛ من خلال افتتاح قرى حرفية، وهذه الجهود مما أنتجه الفكر السامي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -رحمة الله عليه- في تشجيع هذه الفئة من الحرفيين؛ باعتباره موروثا تقليديا يجب الحفاظ عليه.

وقدَّم سالم بن علي المحروقي مدير مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الظاهرة، الشكر لجريدة الرؤية على هذه المبادرات، واللفتة الكريمة بتكريم الحرفيين وللمرة الثانية.

وقال المحروقي: إنَّ ذلك ليس غريبا على "الرؤية" ونحن نتابع المبادرات العديدة التي تقوم في مختلف الجوانب، ونيابة عن جميع الحرفيين في محافظة الظاهرة نشكر المكرم حاتم بن حمد الطائي وجريدة "الرؤية" على هذا التكريم الذي جاء ليساعدهم في تطوير منتوجاتهم الحرفية، ونحن مستمرون بالعطاء والتعاون الدائم مع "الرؤية".