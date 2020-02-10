"هانون" يطلق 5 علامات جديدة لزيوت الطهي الصحية

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تصوير/ راشد الكندي

دشن "مصنع هانون للزيوت"- المُتخصص في مجال تصنيع الزيوت بالسلطنة- عدة علامات جديدة من زيوت الطهي، ويستهدف الوصول بها إلى كل أنحاء السلطنة وتصديرها للخارج تحت شعار "صنع في عُمان".

وتم إطلاق زيوت الطهي الخمسة من "هانون للزيوت" خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق كراون بلازا مسقط أمس، وأكد المسؤولون بالشركة أن الإنتاج الجديد يهدف إلى تزويد المستهلكين بخيارات زيوت الطهي الصحية التي تعزز من نمط حياتهم العصري والمفعم بالحيوية.

وتحت شعار "صحتك الجيدة تسعدنا"، يفي "مصنع هانون للزيوت" بمتطلبات العلامة التجارية الصحية للزيوت من خلال منتجاته ذات القيمة المضافة. وقد قام كل من جاسم كونيل- نائب رئيس مجلس الإدارة، وأنيل كومار- مدير مشروع أول، وصالح عثمان صالح السيابي، وسيد أفضل رحمن- رئيس قسم التصنيع، وأمير شقّارات بكشف النقاب عن هوية العلامة التجارية المدشنة "النقي" وهو زيت عبّاد الشمس العضوي الأول من نوعه في السلطنة، إلى جانب 4 علامات تجارية أخرى.

وجمعت "هانون للزيوت" فريقاً من المحترفين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال تصنيع الزيوت، حيث تم توفير عددٍ من أحدث التقنيات والآليات المتطورة. ولقد اتبع الخبراء أفضل العمليات والإجراءات الموصى بها والموثوقة للتعامل مع هذه التقنيات، وكانت النتيجة مثمرة بإنتاج خمس علامات تجارية صحية وعالية الجودة للزيوت النباتية، وهي: "حواء" و"وضحى" و"النقي" و"زهور" و"كيزوت".

وقال جاسم كونيل- نائب رئيس مجلس إدارة "مصنع هانون للزيوت": مع التزامنا بإنتاج زيوت طعام من الدرجة الأولى، نحن نهتم بالحفاظ على جودة وسلامة جميع منتجاتنا. متحمسون لإطلاق زيوت الطهي الخمسة تحت مظلة العلامة التجارية لمصنع "هانون للزيوت. إن ما يُميز منتجاتنا هو تركيبتها التي يتم إعدادها بناءً على أبحاث عميقة لإنتاج زيوت طهي ذات معايير صحية عالية.

وفي الوقت الذي تلبي فيه العلامة التجارية الأذواق المحلية والعالمية بفضل جودتها الفائقة، يعتزم "مصنع هانون للزيوت" إنتاج وتسويق أفضل زيوت الطعام على مستوى عالمي من خلال تقنيات صديقة للبيئة من الدرجة الأولى وبناء قاعدة عملاء قوية موالية للعلامة التجارية. سيتم توفير المنتجات الجديدة قريباً في أسواق السلطنة والإمارات العربية المتحدة وأفريقيا والدول الأوروبية.