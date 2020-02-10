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34% انخفاضا في صافي الاستثمار غير العماني

"سوق مسقط" يفقد 14 نقطة... و5% تراجعا في قيم التداول

الإثنين 10 فبراير 2020 07:21 م بتوقيت مسقط

"سوق مسقط" يفقد 14 نقطة... و5% تراجعا في قيم التداول

 

الرؤية – أحمد الجهوري

أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أمس عند مستوى 4111 نقطة منخفضاً 14 نقطة بنسبة بلغت 0.346 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وبلغت قيمة التداول 2.1 مليون ريال منخفضة بنسبة 5 في المئة، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.088 في المئة وبلغت ما يقارب 18.93 ريال.

 

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 464 ألف ريال وبنسبة 22 في المئة من إجمالي العمليات، وقيمة بيع غير العُمانيين 1.173 ألف ريال وبنسبة 57 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 709 آلاف ريال وبنسبة 34 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6500 نقطة منخفضا 43 نقطة وبنسبة تغير 0.66 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4516 نقطة مرتفعاً 7 نقاط وبنسبة 0.16 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1958 نقطة منخفضاً 3 نقاط وبنسبة تغير 0.17 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 563 نقطة مرتفعًا 0.31 نقطة وبنسبة 0.06 في المئة.

وتمَّ التداول أمس على أسهم 47 شركة، ارتفعت منها 10 شركات وانخفضت 19 شركة، فيما استقرت أسعار 18 شركة، وتم التداول في 10.7 مليون سهم، وعدد صفقات 560 صفقة، وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 5 في المئة.

وحلّت شركة دولية استثمارات مالية قابضة في مُقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.062 ريال وبنسبة تغير 9 في المئة، وجاء سهم الوطنية العُمانية للهندسة في صدارة الشركات المرتفعة من حيث السهم بتداولات بقيمة 0.140 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة، وتصدر بنك صحار الدولي أكثر الأسهم المُتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 2 مليون سهم وبنسبة 19 في المئة، وتصدر بنك مسقط الأسهم المتداولة من حيث القيمة بسعر 882 ألف ريال وبنسبة 43 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 1.6 مليون ريال وبنسبة 77 في المئة، وبلغ شراء الخليجيين 349 ألف ريال وبنسبة 17 في المئة، وبلغ شراء العرب 85 ألف وبنسبة 4 في المئة فيما بلغ شراء الأجانب 30 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 888 ألف ريال وبنسبة 43 في المئة، وبلغ بيع الخليجيين 1 مليون ريال وبنسبة 49 في المئة، وبلغ بيع العرب 7 آلاف وبنسبة 0.33 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 143 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة.

 

 

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#سوق #مسقط #الريال #بورصة #عمان

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