التدريب على مراقبة ومسح الأسواق في "العمانية لحماية المستهلك" بالتعاون مع "التجارة والصناعة"

الرؤية - مريم البادية

نفذت الجمعية العُمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وهيئة التقييس الخليجي، أمس، دورة تدريبية حول "مُراقبة الأسواق ومسحها" برعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة مجموعة من المختصين في هذا المجال، على مدار يومين.

وقال حسان عمر ملكاوي مستشار الجمعية العُمانية لحماية المستهلك إنَّ الجمعية أطلقت برنامجا تدريبيا متخصصا في مجالات دقيقة ومتخصصة وذات أهمية ونفع للمستهلك والاقتصاد من خلال التدريب باستهداف الفئات والجهات المتخصصة. وأضاف ملكاوي أن الدورة هي باكورة المشروع التدريبي الذي يأتي إيماناً من الجمعية العمانية وشركاء التنظيم بأهمية مراقبة الأسواق باعتبارها من الركائز الحيوية للاقتصاد الناجح وتعود بالنفع الإيجابي والفائدة العظيمة والأثر الفعال على الدوائر الحكومية والتجار والصناع والمستهلكين.

ومن جهته قال المهندس صالح بن حمود الزدجالي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق المشرف العام على البرامج التدريبية في الجمعية إن الدورة تهدف إلى معرفة كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمنتجات المعروضة في الأسواق من النواحي السعرية والمواصفات القياسية. وكذلك آليات المعرفة بعمليات التقليد والتزوير، وحماية وزيادة الوعي والمعرفة للتاجر والمستهلك في عمليات الشراء والاستيراد والتصدير، وبناء الأسس وصناعة البرامج الرقابية لخدمة الصناعة المحلية، وبيان معرفة وآليات الرقابة الحكومية على الأسواق وضرورة زيادة تأهيل المراقبين بالتدريب المستمر وتحفيز وزيادة إنتاجية آدائهم الرقابي، كما أن مراقبة الأسواق ومسحها تعد العنصر الأساسي لمكونات ومنظومة البنية التحتية للجودة بما يخدم السياسات والخطط الاستراتيجية لحماية المستهلك والبيئة وتعزيز أرقام الاقتصاد والتنمية وتسهيل العمليات التجارية.