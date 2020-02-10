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اجتماع فريق جائزة "شل للسلامة على الطريق" بتعليمية جنوب الشرقية

الإثنين 10 فبراير 2020 06:31 م بتوقيت مسقط

اجتماع فريق جائزة "شل للسلامة على الطريق" بتعليمية جنوب الشرقية

 

 

صور- العمانية

 

عقد فريق جائزة "شل" للسلامة على الطريق بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية، أمس الإثنين، اجتماعاً برئاسة حمود بن حمدان الحضرمي، المدير العام المساعد للتقويم التربوي والبرامج التعليمية والمدارس الخاصة رئيس الفريق.

ناقش الاجتماع أهداف الجائزة في تعديل بعض الممارسات المرورية الخاطئة، ونشر الوعي والثقافة المرورية في المجتمع المحلي والمدرسي بأهمية التقيد بالإرشادات الضرورية للسلامة المرورية ومُناقشة مجالات الجائزة التي تعنى بمشاريع المدارس ومناقشة الدليل الاسترشادي لجائزة شل للسلامة على الطريق  2020 وتعميم المسابقة على جميع مدارس المحافظة.

 

جائزة شل للسلامة على الطريق تأتي في إطار التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم وشرطة عُمان السلطانية وشركة شل للتنمية عُمان وجامعة السلطان قابوس في مجال رفع الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية السلامة على الطريق.

 

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