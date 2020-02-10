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عمانيات ناجحات.. اليوم الدولي للمرأة والفتاة في "ميدان العلوم"

الإثنين 10 فبراير 2020 06:29 م بتوقيت مسقط

عمانيات ناجحات.. اليوم الدولي للمرأة والفتاة في "ميدان العلوم"

 

مسقط – الرؤية

يُوافق الحادي عشر من فبراير كل عام الاحتفال بـ"اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم"، الذي حددته الأمم المتحدة وأقرت الاحتفال به، حيث تم الإقرار في 15 يناير 2015 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن أعمال دورتها السبعين.

وحصدت المرأة العُمانية العديد من الجوائز العلمية العالمية، أبرزها جائزة لوريال اليونسكو زمالة الشرق الأوسط في مجال العلوم، حيث حصلت الدكتورة ريحانة المجينية من جامعة السلطان قابوس قسم علم الوراثة بكلية الطب والعلوم الصحية على هذه الجائزة عام 2011م.

وتمكّنت الدكتورة عذراء المعولية مديرة مركز الدراسات والبحوث بوزارة الصحة من الحصول عليها عام 2015م، فيما نالتها الدكتورة لمياء الحاج أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس عام 2018م، وفي عام 2019م حصلت الدكتورة فاطمة المعمرية  أستاذ مساعد في قسم الفيزياء بجامعة السلطان قابوس على نفس الجائزة.

 

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