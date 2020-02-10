"مقدمة في الهندسة الميكانيكية" ورشة للطلاب في "تطبيقية صحار"

صحار - الرؤية

نظَّمت كلية العلوم التطبيقية بصحار ورشة بعنوان "مقدمة في الهندسة الميكانيكية"، قدَّمها كلٌّ من الطلاب فاروق الجابري، وراشد الشبلي، وطه البلوشي، وريم المعمرية، ومريم الشيزاوية، وحفصة المعمرية من تخصص الهندسة الميكانيكية.

ويهدفُ الطلاب من إقامة الورشة إلى تحفيز وتوجيه زملائهم ببرنامج الهندسة في السنة التأسيسية للتعرف على تخصص الهندسة الميكانيكية، وشرح آليات التعامل مع المقررات الدراسية في المؤسسة التعليمية بالشكل المُناسب.

بدأت الورشة بشرح مفهوم الهندسة الميكانيكية، وأهداف الورشة وشرح مفهوم الخطة الدراسية والنظام الأكاديمي، وتطرَّق الطلاب في الحديث عن المُختبرات والورش المرتبطة بالمقررات النظرية مع إعطاء أمثلة حول بعض التجارب الطلابية، والآلات والمعدات في المختبرات والورش الهندسية مع شرح آلية عملها واستخداماتها.