اتفاق بين مستشفى خولة و"سي.سي إينرجي" لتمويل شراء لوازم طبية لقسم العظام

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ المديرية العامة لمستشفى خولة -التابعة لوزارة الصحة- صباح أمس، اتفاقية مع شركة "سي.سي إينرجي ديفالوبمنت" لتمويل شراء "لوازم طبية لقسم جراحة العظام"، والتي ستُسهم برفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتطوير أسلوب العمل؛ وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالمؤسستين.

وقَّع الاتفاقية نيابة عن وزارة الصحة الدكتور عبدالله بن محمد الحارثي المدير العام لمستشفى خولة، وعن شركة "سي.سي إينرجي ديفالوبمنت" مديرها العام والتر سيمبسون.

وأكد الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي مدير عام مستشفى خولة، أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لخدمة الصالح العام، مُشيداً بالمبادرة الطبية التي قدمتها الشركة لتمويل وشراء لوازم طبية لقسم جراحة العظام.

من جانبه، قال والتر سيمبسون مدير شركة "سي.سي إينرجي ديفالوبمنت": إنَّ الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم مختلف أنشطتها، ومن هذا المنطلق ارتأت الشركة العمل على المساهمة الفاعلة في القطاع الصحي، وجاء هذا المشروع كخطوة لدعم مستشفى خولة أحد أكبر المستشفيات المرجعية بالسلطنة.

وتدعم شركة "سي.سي إينرجي ديفالوبمنت" مع شركائها -كلٍّ من: ميتسوي إب آند ميدل إيست بي.في وتيثيز أويل مربع 3 و4 ليميتد- هذا العمل الذي يخدم بمضمونه المواطنين ومراجعي المستشفى، والتي تعتبر المرجع الأساسي والرئيسي في حالات الكسور بالسلطنة.