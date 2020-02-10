"تواصل" توقع 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية بالدقم

الدقم - الرؤية

وقَّعت مؤسسة "تواصل"، أمس، 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون مع عدد من المؤسسات ذات الاختصاص لتنفيذ برامج في مجال المسؤولية الاجتماعية بالدقم؛ تشمل: ريادة الأعمال، والتدريب من أجل التطوير والتوظيف، والصحة والبيئة، ودعم الجمعيات والأندية الرياضية. وتمَّ توقيع الاتفاقيات بحضور معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وعدد من المسؤولين في الشركات العاملة بالمنطقة.

وتعدُّ "تواصل" مؤسسة تنموية تمَّ تأسيسها من قبل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشراكة مع عدد من المؤسسات العاملة بالمنطقة لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية بالدقم بصفة خاصة، ومحافظة الوسطى بشكل عام.

وتختصُّ المذكرة الأولى -التي وقَّعتها مؤسسة تواصل مع جامعة السلطان قابوس- باستكشاف فرص التعاون في مجالات البحث والتدريب والتنمية وبناء القدرات البشرية، وزيادة الوعي، وتبادل ونشر المعرفة المتعلقة بمختلف جوانب تصميم وتنفيذ مبادرات معنية بالاستثمار المجتمعي المستدام والتنمية المجتمعية والاقتصادية في ولاية الدقم بشكل خاص، ومحافظة الوسطى بشكل عام. وستعمل الجامعة أيضا -بالتنسيق مع "تواصل"- على وضع إستراتيجية "تواصل" للتنمية المجتمعية.

وسيسعَى الطرفان -وفقا للمذكرة- إلى تحقيق هذه الأهداف بالمشاركة في مختلف الأنشطة معًا؛ بما في ذلك المشاريع البحثية المشتركة ومبادرات بناء القدرات والندوات والحلقات الدراسية والجلسات التدريبية وحلقات النقاش ومناقشات المائدة المستديرة وبرامج تبادل المعرفة وما إلى ذلك. وفي إطار سعي الجامعة إلى تحقيق هذه الأهداف؛ فإنها ستكون بمثابة ذراع "تواصل" للبحث والتنمية؛ من خلال مركز الدراسات العمانية التابع للجامعة، ويشمل هذا إجراء استشارات بحثية والمساعدة في وضع برامج لـ"تواصل" حسب الحاجة.

ووقَّعتْ "تواصل" اتفاقية تعاون مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وتختص بتنفيذ برامج مشتركة في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، وإيجاد تأثير إيجابي اجتماعي أكبر في المجتمع والمشاركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مشاريع المسؤولية الاجتماعية المستدامة والاستفادة من خبرات المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في هذا الجانب، والاستفادة من خبرات الطرفين في المجالات المتعلقة بتدريب وتطوير المتخصصين في المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتنصُّ الاتفاقية الثالثة التي وقعتها مؤسسة تواصل مع مؤسسة (Beyond Measure Group) على تدريب وتأهيل 15 من رواد الأعمال من شباب وشابات الدقم، وربطهم بفرص سلسلة التوريدات لشركاء مؤسسة تواصل والمؤسسات الأخرى في الدقم. وسيركز البرنامج على عدد من المهارات الأساسية في ريادة الأعمال، ومتطلبات واشتراطات رائد العمل الناجح، والقوانين والإجراءات التي يتوجب على رائد الأعمال معرفتها، وتعريفهم بالجهات وما توفره من خدمات، والتسويق، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية وخدمة الزبائن وعدد من المجالات الأخرى. وستجري متابعة المبتدئين لإعداد خططهم. أما من يمتلكون أعمالا، فستتم مخاطبة المؤسسات لمنحهم فرصا للتعاقد المباشر.

وتمَّ توقيع الاتفاقية الرابعة مع معهد الخليج الدولي، وتختصُّ بتأهيل وتوظيف بين 50 إلى 100 شاب وفتاة من الدقم من خلال برنامج التدريب المقرون بالتشغيل الذي سيتم بناؤه بحسب الوظائف المطروحة واحتياجات الشركات من المهارات، مع التزام المؤسسات بالتوظيف المباشر بعد إنهاء المتدرب لدورته حسب اشتراطات الشركات واحتياجاتها.

ويستهدفُ البرنامج توفير كادر بشري مؤهل للشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ورفع نسب التعمين لديها، وسيتم التنسق مع الشركات والمؤسسات لتحديد الفرص الوظيفية بمن فيها الشركات المؤسسة لـ "تواصل".

وقَّع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم نيابة عن مؤسسة "تواصل" منى بنت سعيد الشكيلية الرئيس التنفيذي لمؤسسة تواصل، وعن جامعة السلطان قابوس الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية نائبة الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي، وخالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي عن المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، ومنى بخور المؤسس والرئيس التنفيذي عن مؤسسة (Beyond Measure Group)، والدكتور أحمد الفارسي رئيس مجلس الإدارة بالمجموعة الخليجية للتدريب والاستدامة، عن معهد الخليج الدولي.