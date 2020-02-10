الإثنين, 10 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

ضمن برنامج للتدريب المقرون بالتوظيف

"سيح السرية للهندسة" ترفد القطاع النفطي بـ338 خريجا مؤهلا في التخصصات الهندسية

الإثنين 10 فبراير 2020 06:10 م بتوقيت مسقط

1
2
3
4
5
6
8
7

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

رَعَى سَعَادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، أمس، بفندق جراند ميلينيوم – مسقط، حفل تخريج الدفعة الأولى من الملتحقين ببرنامج التدريب المقرون بالتوظيف، والبالغ عددهم 338 خريجاً في مختلف التخصصات الهندسية، بعد إتمامهم برنامج التدريب والتأهيل في معاهد وطنية متخصصة للعمل في شركة سيح السرية للهندسة.

واستمرَّ برنامج التدريب على مدار 15 شهرًا، بالتعاون بين عدة جهات وشركات؛ منها: وزارة القوى العاملة وشركة تنمية نفط عمان. وعقب اجتياز الخريجين البرنامج التدريبي بنجاح وتميز، التحقوا بالعمل في تخصصاتهم المختلفة بشركة سيح السرية للهندسة من بداية العام الجاري.

وعبَّر سعادة المهندس وكيل وزارة النفط والغاز عن سعادته بالخريجين، وقال إنه لا بد من توجيه كلمة تحية وتقدير لشركة تنمية نفط عمان وشركة سيح السرية للهندسة، على المجهود الرائع لتطوير كوادر بشرية في مجال الكهرباء والهندسة، والمجالات الفنية الأخرى، آملا أن تكون دفعة لتقدم وتطور الشركة والاقتصاد الوطني ككل، وأضاف أن التخرج هو بداية المشوار أمام الخريجين كأعمدة في بناء المستقبل من خلال مواقعهم في العمل، متأملا منهم بذل الجهد والمثابرة لاكتساب المزيد من الخبرات وفي أعمالهم.

من جانبه، قال خالد بن سعيد الدرعي عضو مجلس الإدارة بشركة سيح السرية للهندسة: إنَّ الشركة فخورة للغاية بتخريج دفعة جديدة من المتدربين ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف، والذين انخرطوا بالفعل في سوق العمل، مؤكدا أن هذا التوجه الذي تنتهجه الشركة سيستمر لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب العماني؛ وذلك مع مدِّهم بما يحتاجون من تدريب وتأهيل، خاصة وأنَّ قطاع النفط والغاز يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية في السلطنة؛ لذلك لا بد من توفير الإمكانية أمام الشباب العماني للحصول على القدرات والمهارات التي تؤهلهم للعمل فيه؛ وذلك من خلال التعليم جنبا إلى جنب مع التدريب والتأهيل اللازم لاكتساب المهارات والخبرات التخصصية، في إنجاز يضاف إلى مسيرة شركة سيح السرية للهندسة التي تُعنى بتوفير برامج تدريبية للشباب العماني، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل بكل جاهزية، والذي توليه الشركة الاهتمام البالغ والعناية التامة، وأكد أن الشركة بصدد البدء في مرحلة جديدة من برنامج التدريب المقرون بالتوظيف يضم أكثر من 300 متدرب.

وألقى خبير التدريب عبدالناصر الصايغ محاضرة حول أهمية التحفيز؛ أكد خلالها أنَّ المتدربين والخريجين والشباب العماني لا يُفترض فيه أن ينتظر تحفيزا خارجيا للالتحاق بالبرامج التدريبية والتأهيلية، لأن العمل أحد الحوافز الداخلية كضرورة من ضروريات الحياة، مشيرا إلى أنَّ الإرادة هي أولى خطوات النجاح، وما تحتاجه من خارج الشخص نفسه هو مجرد مكملات ودفعة للأمام؛ وذلك ما تقوم به البرامج التدريبية والتأهيلية التي ما لم يكن لدى الفرد الدافعية الذاتية لن تؤثر فيه أية مساعدات، داعيا الشباب للاستمرار في تطوير الذات والسعي للإلمام بكل ما هو جديد.. حضر الاحتفال أعضاء مجلس الإدارة لشركة سيح السرية للهندسة، والرئيس التنفيذي، وعدد من أهالي المتخرجين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 فبراير 2020

حملة للتبرع بالدم في شركة سيح السرية للهندسة

المزيد

19 أكتوبر 2016

"تقنية إبراء" ترفد سوق العمل بـ595 خريجا وخريجة في مختلف التخصصات

المزيد

10 سبتمبر 2019

انطلاق سباقات الهجن الأهلية على مضمار سيح السرية بولاية أدم.. غدًا

المزيد

16 يناير 2018

14 شوطًا وجوائز قيمة في سباق ميدان سيح السرية بأدم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية القادمة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تدفق السحب وأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

ماندزوكيتش ومهند علي والشعراوي أبرز صفقات سوق الانتقالات الآسيوية

رياضة - دولي

السلطنة الأولى على العرب في التحدث بالفصحى والخطابة

المحليات - أخبار

بورصة دبي للطاقة: أفضل الخطط الموضوعة قد تخرج عن مسارها بسبب "كورونا"

الاقتصاد - محلي

تعاون بين "الزراعة" وبلدية مسقط لمكافحة الجراد

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة