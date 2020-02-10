اتفاقية تسهيل ائتماني طويل الأجل بين البنك الوطني و"الدقم لمجمع مواد البناء"

مسقط – الرؤية

وقّع البنك الوطني العُماني اتفاقية تسهيل ائتماني مع شركة الدقم لمجمع مواد البناء لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية. وسيجري إنشاء المشروع على مساحة 72,000 متر مربع ضمن المنطقة الصناعية الصينية – العُمانية وهو أول مجمع من نوعه بولاية الدقم لمواد البناء ويتضمن عدداً من الورش والمستودعات.

ويجري تأسيس المجمع في إطار تعاون مشترك بين شركة وان فانج العُمانية، وشركة الثبات القابضة، وشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (تطوير) ومن المتوقع أن يكتمل خلال 12 شهرا.

وقال ناصر بن سالم الراشدي، المدير العام – رئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية في البنك الوطني العُماني: تركز استراتيجيّتنا في المقام الأول على دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي بالسلطنة وتعزيز مكانتها كواجهة عالمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي ستكون بمثابة بداية لشراكة وثيقة في المستقبل؛ خاصة أنّنا أول بنك بالسلطنة يمول المشاريع الصينية في الدقم. ونأمل أن يكون هذا المشروع إضافة قوية للسلطنة كواحدة من أبرز المراكز التجارية والاقتصادية في المنطقة.

وبمجرد اكتمال المشروع، سيعد أحد أكبر مجمعات مواد البناء المتكاملة في المنطقة التي تجمع بين جوانب الإنتاج والتجارة والمبيعات. ولن يقتصر دور السوق على خدمة مشاريع الإنشاءات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فحسب بل سيؤهله ليصبح موقعا استراتيجياً لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية.

ومن جانبه، قال حسن عبد الأمير شعبان، المدير العام - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية في البنك الوطني العُماني: نواصل دعم محفظة المشاريع المتنامية في قطاعي الصناعة والبنية الأساسية بالسلطنة، وذلك بهدف تعزيز العائدات غير النفطية بما يحقق استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني. ونلتزم بالاستثمار طويل الأجل في مثل هذه المشاريع الهادفة جنباً إلى جنب مع توفير خدمات ومنتجات تركز في المقام الأول على عملائنا وتتيح لهم فرصاً متعددة، فضلاً عن تزويدهم بتشكيلة متنوعة من الحلول المالية الذكية والمناسبة.

وتتسع استثمارات البنك الوطني العُماني لتشمل الكثير من مشاريع الإنشاءات والبنية الأساسية بما في ذلك مشروع مصفاة الدقم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وجاءت هذه الاتفاقية لتؤكد الإمكانات والقدرات التي يتميز بها البنك وخبراته الكبيرة في ابتكار حلول تمويل مخصصة تُكملها جهوده الدؤوبة في القطاع والتقنيات المميزة المستخدمة من جانبه في تقييم الائتمان.