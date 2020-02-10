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بنك مسقط يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج

زيارات ميدانية لتقييم الفرق المستفيدة من "الملاعب الخضراء"

الإثنين 10 فبراير 2020 06:04 م بتوقيت مسقط

زيارات ميدانية لتقييم الفرق المستفيدة من "الملاعب الخضراء"

 

 

مسقط – الرؤية

 

دخل برنامج بنك مسقط للملاعب الخضراء المرحلة الثانية من التقييم، بتنظيم الفريق المكلف من البنك زيارات ميدانية للفرق الأهلية الرياضية المستوفية للشروط والمعايير التي تمّ تحديدها عند فتح باب التسجيل لطلبات عام 2020.

ويقوم الفريق حاليًا بزيارة عدد من الفرق الأهلية في مختلف المحافظات للاطلاع على إمكانيات الفرق والاستماع إلى شرح مفصل من قبل إدارات هذه الفرق حول برامجها وخططها المستقبلية ومدى جاهزيتها لتنفيذ الشروط المحددة في استمارة الطلب الخاصة بالبرنامج واختيار الفرق الفائزة وعددها 15 فريقا ستحظى بدعم البرنامج لعام 2020 وفق المعايير التي تم تحديدها في استمارة الطلب.

وقد شهد برنامج "الملاعب الخضراء" لهذا العام إقبالا كبيرا من الفرق الأهلية للاستفادة من مميزات البرنامج، حيث وصل عدد الفرق التي تقدمت بطلباتها إلى 77 فريقا موزعة على مختلف محافظات السلطنة.

ويهدف البرنامج إلى دعم الفرق المسجلة في الأندية الرياضية في إحدى المجالات الأربعة، وهي تعشيب الملاعب بالعشب الطبيعي أو العشب الصناعي أو تركيب أنظمة الإنارة أو أجهزة تحلية المياه (معالجة الملوحة)، مما يساهم في تمكين هذه الفرق من خلال وضع البنى الأساسية اللازمة للنهوض بمستوى منتسبيها في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

ومنذ تدشين برنامج "الملاعب الخضراء" في مايو 2012 حظي باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، ويأتي ضمن استراتيجية البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية بهدف تعزيز دور البنك كمؤسسة عمانية رائدة تحرص على تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومة من أجل تحقيق النمو والتقدم المستدام للمجتمع. وقد حقق البرنامج العديد من النجاحات والإنجازات، واستفادت 108 فرق من البرنامج كما تم افتتاح 65 ملعباً جديداً في كافة محافظات السلطنة.

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