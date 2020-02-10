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"مزون للألبان" تستقبل 2625 رأسا من أبقار "الهولشتاين"

الإثنين 10 فبراير 2020 02:29 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

في إطار تنفيذ خطط شركة مزون للألبان في رفع طاقتها الإنتاجية، استقبلت مزرعة الشركة بولاية السنينة عبر ميناء صحار الدفعة الثانية من أبقار "الهولشتاين" الحلوبة، والتي تضمنت عدد 2625 من الماشية، حيث تم استقبال الدفعة الأولى في فبراير 2019 والتي شملت عدد 3400 رأس بقر ليصبح إجمالي عدد القطيع ما يقارب 7000 رأس.

وتمت عملية تسكين هذه الأبقار في الحظائر المخصصة لها في المزرعة والتي تعد من أكثر الحظائر تطوراً في المشاريع المماثلة في المنطقة من حيث التصميم وتقنيات التبريد والمراقبة ومستوى الرعاية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطط المرسومة للشركة في زيادة عمليات إنتاج منتجات الألبان ومشتقاتها بما يواكب النمو الإيجابي للعمليات التجارية في أسواق السلطنة.

 

 

الكلمات المفتاحية
#مزون #ألبان #السلطنة #عمان

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