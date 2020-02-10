تعرف على تفاصيل الحالة الجوية القادمة في طقس السلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة لأرصاد الجوية إن البحر يكون هائج الموج على معظم سواحل السلطنة، ابتداء من مساء غدا الثلاثاء وحتى صباح الجمعة.

وأضافت بأن هناك مؤشرات بنشاط الرياح الشمالية الغربية ابتداءً من مساء الثلاثاء تؤدي إلى هيجان البحر ويصل أقصى ارتفاع له 3 أمتار على معظم سواحل السلطنة كما قد يصاحبها تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة قد تمتد لسواحل محافظتي الوسطى وظفار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أشارت إلى تأثر أجواء شمال السلطنة بإخدود منخفض جوي ابتداء يوم غدا الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء.

ومن المحتمل هطول أمطار متوسطة أحيانا تكون غزيرة على محافظة مسندم وأمطار متفرقة على سواحل بحر عمان يصحبها ارتفاع في موج البحر على سواحل مسندم وبحر عمان.

ومن المحتمل أن يعقب الحالة هبوب رياح شمالية غربية نشطة ابتداء من مساء الثلاثاء تؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم محافظات السلطنة خصوصا على المناطق الجبلية والصحراوية كما يصاحبها تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة قد تمتد لسواحل محافظتي الوسطى وظفار