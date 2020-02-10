انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر إبريل القادم، اليوم الاثنين 53.45 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 1 دولار و1 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 54.46 دولارًا.
الإثنين 10 فبراير 2020 01:02 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر إبريل القادم، اليوم الاثنين 53.45 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 1 دولار و1 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 54.46 دولارًا.
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