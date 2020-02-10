الإثنين, 10 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

انخفاض في سعر نفط عمان

الإثنين 10 فبراير 2020 01:02 م بتوقيت مسقط

انخفاض في سعر نفط عمان

 

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر إبريل القادم، اليوم الاثنين 53.45  دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 1 دولار و1 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 54.46 دولارًا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 سبتمبر 2019

انخفاض ضئيل في سعر نفط عمان

المزيد

30 مايو 2019

انخفاض جديد في سعر نفط عمان

المزيد

16 يوليو 2019

انخفاض سعر نفط عمان

المزيد

08 يناير 2019

انخفاض في سعر نفط عمان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية القادمة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تدفق السحب وأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

ماندزوكيتش ومهند علي والشعراوي أبرز صفقات سوق الانتقالات الآسيوية

رياضة - دولي

السلطنة الأولى على العرب في التحدث بالفصحى والخطابة

المحليات - أخبار

بورصة دبي للطاقة: أفضل الخطط الموضوعة قد تخرج عن مسارها بسبب "كورونا"

الاقتصاد - محلي

تعاون بين "الزراعة" وبلدية مسقط لمكافحة الجراد

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة