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جلالة السلطان يتلقى شكر ملك الأردن

الإثنين 10 فبراير 2020 09:09 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى شكر ملك الأردن

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية، من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بعيد ميلاده الثامن والخمسين. أعرب من خلالها عن عميق اعتزازه وتقديره لجلالة السلطان المعظم على ما تضمنته برقية جلالته له من مشاعر أخوية وتمنيات طيبة، سائلاً المولى جلَّ وعلا أن يحفظ جلالة السلطان المعظم ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يُحقق للشعب العُماني ما يصبو إليه من تقدم ورخاء وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

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