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أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة وغبار مع بدء "المنخفض الجوي"

الإثنين 10 فبراير 2020 09:09 ص بتوقيت مسقط

أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة وغبار مع بدء "المنخفض الجوي"

مسقط - العمانية

تشير خرائط الطقس إلى تأثر أجواء شمال السلطنة بأخدود منخفض جوي ابتداءً من اليوم وحتى صباح بعد غد الأربعاء؛ حيث من المحتمل هطول أمطار متوسطة أحياناً تكون غزيرة على محافظة مسندم وأمطار متفرقة على سواحل بحر عُمان يصحبها ارتفاع في موج البحر على سواحل مسندم وبحر عمان (متوسط إلى هائج الموج يصل إلى 2.5 متر).

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن من المحتمل أن يعقب الحالة هبوب رياح شمالية غربية نشطة ابتداء من مساء الثلاثاء تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم محافظات السلطنة خصوصًا على المناطق الجبلية والصحراوية، كما يصاحبها تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة قد تمتد لسواحل محافظتي الوسطى وظفار.

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