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28 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين

الإثنين 10 فبراير 2020 09:07 ص بتوقيت مسقط


مسقط - الرؤية
بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظات السلطنة 28 ألفاً و99 قطعة أرض بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة مع 36 ألفاً و731 قطعة أرض بنهاية ديسمبر 2018، فيما بلغ عدد قطع الأراضي التي تم منحها خلال ديسمبر 2019 فقط ألفين و879 قطعة، 26.9% منها بمحافظة الداخلية وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة حتى نهاية ديسمبر 2019 في محافظة الداخلية 7 آلاف و767 قطعة أرض مقارنة بـ 9 آلاف و37 قطعة بنهاية ديسمبر 2018، وبلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظة جنوب الباطنة 3 آلاف و629 قطعة مقارنة بـ 5 آلاف و692 قطعة تم منحها بنهاية ديسمبر 2018، فيما بلغ العدد بمحافظة مسقط 3 آلاف و394 قطعة مقارنة بألفين و979 قطعة بنهاية ديسمبر 2018. كما بلغ بمحافظة شمال الشرقية 3 آلاف و328 قطعة مقارنة بـ 5 آلاف و859 قطعة بنهاية ديسمبر 2018.

 

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