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وفد عسكري من القوات البحرية الفلبينية يزور مركز الأمن البحري

الإثنين 10 فبراير 2020 09:01 ص بتوقيت مسقط

وفد عسكري من القوات البحرية الفلبينية يزور مركز الأمن البحري

مسقط - الرؤية

أَجْرَى وفدٌ عسكريٌّ من القوات البحرية بجمهورية الفلبين، برئاسة العقيد بحري نويل بيليران، أمس الأحد، زيارة إلى مركز الأمن البحري؛ حيث كان في استقبالهم العميد الرُّكن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

واستمعَ الضيفُ -خلال الزيارة- إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز؛ والمتمثلة في: إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية؛ ومن بينها: عمليات البحث والإنقاذ، والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر.

واطَّلع الوفدُ على الأجهزة والأنظمة الإلكترونية الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.

الكلمات المفتاحية
#البحرية #الفلبينية #عسكريٌّ

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