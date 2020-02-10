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رئيس الأركان بقيادة الأسطول التركي يزور متحف قوات السلطان المسلحة

الإثنين 10 فبراير 2020 08:59 ص بتوقيت مسقط

رئيس الأركان بقيادة الأسطول التركي يزور متحف قوات السلطان المسلحة

مسقط - الرؤية

أَجْرَى اللواءُ الرُّكن بحري محمد جم أوكاي رئيس الأركان بقيادة الأسطول التركي، والوفد المرافق له، صباح أمس الأحد، زيارة إلى متحف قوات السلطان المسلحة.

واستمعَ الضيفُ الزائرُ إلى شرح عن تاريخ المتحف، وما يحويه من شواهد وأحداث تاريخية للسلطنة، والدور العظيم الذي قامتْ به قوات السلطان المسلحة في الدفاع عن الوطن وحياضه، كما استمعَ أيضا إلى إيجاز عن المراحل المختلفة عبر الحقب والأزمنة التاريخية للتاريخ العسكري العماني.

واطَّلع الضيف على المخطوطات والمجسَّمات التاريخية ذات العراقة العمانية الدالة على فنون العمارة المتنوعة بقلعة بيت الفلج.

الكلمات المفتاحية
#بحري #السلطان #المسلحة.

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