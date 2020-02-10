البحرية السلطانية العمانية تنفذ التمرين البحري المشترك "خنجر حاد"

مسقط - الرؤية

انطلقتْ، أمس الأحد، فعاليَّات التمرين البحري المشترك "خنجر حاد"، والذي تُنفِّذه البحرية السلطانية العمانية بمنطقة الباطنة البحرية، وبإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني العماني، وبمشاركة مجموعة من السفن التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة.

ويأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار الخطط والسياسات التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العمانية، وخطط تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة في كلِّ ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية والكفاءة العالية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسبيها في مختلف المجالات العسكرية البحرية، وفق رؤية إستراتيجية تتواكب مع المهام والواجبات الوطنية المنوطة بها.

وأبحرتْ السُّفن والأطقم المشاركة في فعاليات هذا التمرين من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، مُتوجِّهة إلى مسرح العمليات البحري المحدد لتنفيذ التمرين؛ حيث تُجرى العديد من الفعاليات العسكرية البحرية المشتركة بين السفن والأطقم المشاركة، وفقا للخطة المرسومة للتمرين.