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نظير إجادتها في العديد من المجالات العسكرية

الكتيبة الأولى بلواء حرس الحدود تتسلم جائزة السيف الذهبي

الإثنين 10 فبراير 2020 08:51 ص بتوقيت مسقط

الكتيبة الأولى بلواء حرس الحدود تتسلم جائزة السيف الذهبي

مسقط - العمانية

سلَّم اللواءُ الرُّكن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، ظهر أمس، بمعسكر هيماء بمقر لواء حرس الحدود، جائزة السيف الذهبي لقائد الجيش السلطاني العماني للعام 2019م للكتيبة الأولى بلواء حرس الحدود بالجيش السلطاني العماني؛ وذلك لإجادتها في العديد من المجالات العسكرية المختلفة.

وكرَّم اللواءُ الرُّكن قائد الجيش السلطاني العُماني عددًا من الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي لواء حرس الحدود؛ لتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية المنوطة بهم.

وأشاد قائد الجيش السلطاني العُماني بالمستويات العالية التي وصلت إليها الكتيبة الأولى في جميع المجالات العملياتية والتدريبية، وما يتمتَّع به منتسبوها من مستوى جاهزية دائمة وكفاءة قتالية عالية مكَّنتهم من أداء واجباتهم الوطنية المقدَّسة، جنبا إلى جنب مع باقي ألوية وتشكيلات ووحدات الجيش السلطاني العماني، وفق الخطط والإستراتيجيات العسكرية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العُماني في الذود عن حياض الوطن وصون مكتسباته ومنجزاته.

حضر المناسبة عددٌ من كبار الضباط بالجيش السلطاني العُماني، وعدد من ضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي لواء حرس الحدود.

الكلمات المفتاحية
#حرس #جائزة #الجيش #العماني

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