الرواس يستقبل وفدا من المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية

مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية، بمكتبه، صباح أمس الأحد، وفدَ المجلس الوطني للعلاقات العربية-الأمريكية الذي يزور السلطنة حاليا.

واستعرضَ الطرفان العلاقات العُمانية-الأمريكية، وسبل تطويرها؛ لما يخدم البلدين الصديقين. وقد أطلع معالي المستشار الحضورَ على سياسة السلطنة التنموية التي عمَّت ربوع عُمان بتضاريسها المختلفة، وحققت الإنجازات المتنوعة في المجالات التنموية المتعددة، ودور السلطنة في حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وعبَّر الحُضور عن إعجابهم الكبير بما حققته عُمان من إنجازات في شتى المجالات، وتمنَّوا لعُمان استمرار التقدم والازدهار، تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.