اليوم.. بدء فعاليات المؤتمر الدولي الأول في التعليم والتعلم

مسقط - الرؤية

تبدأ، اليوم الإثنين، في جامعة السلطان قابوس، فعاليات المؤتمر الأول حول التعليم والتعلم في التعليم العالي، تحت عنوان "إعادة تصوُّر التدريس لتحقيق أقصى قدر من التعلم الطلابي"، والذي يستمر خلال الفترة 9-12 فبراير 2020م.

ويسعَى المؤتمر -الذي يرعى افتتاحه مَعَالي حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية- إلى خلق فرص للنقاش بين المختصين والباحثين والأكاديميين، الذين يجتهدون في رفع مستوى التعلم عند الطلاب؛ من خلال تقديم خبرات تعليمية أفضل، وبما يضمن حصولهم على مخرجات طلابية تتصف بسمات تساعدهم لأن يكونوا منتجين وفاعلين لأنفسهم ومجتمعاتهم.

يضمُّ المؤتمر عددًا من الباحثين والمتخصِّصين في مجال التعليم والتعلم في التعليم العالي، الذين يُقدمون خُلاصة تجاربهم وأبحاثهم في رفع مستوى التعلم الطلابي؛ من خلال عِدَّة محاور ذات تأثير مباشر وغير مباشر على أداء الطلاب، وعلى نوعية المخرجات التي تسعى مؤسسات التعليم العالي للحصول عليها.