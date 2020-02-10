الإثنين, 10 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

اليوم.. بدء فعاليات المؤتمر الدولي الأول في التعليم والتعلم

الإثنين 10 فبراير 2020 08:48 ص بتوقيت مسقط

اليوم.. بدء فعاليات المؤتمر الدولي الأول في التعليم والتعلم

مسقط - الرؤية

تبدأ، اليوم الإثنين، في جامعة السلطان قابوس، فعاليات المؤتمر الأول حول التعليم والتعلم في التعليم العالي، تحت عنوان "إعادة تصوُّر التدريس لتحقيق أقصى قدر من التعلم الطلابي"، والذي يستمر خلال الفترة 9-12 فبراير 2020م.

ويسعَى المؤتمر -الذي يرعى افتتاحه مَعَالي حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية- إلى خلق فرص للنقاش بين المختصين والباحثين والأكاديميين، الذين يجتهدون في رفع مستوى التعلم عند الطلاب؛ من خلال تقديم خبرات تعليمية أفضل، وبما يضمن حصولهم على مخرجات طلابية تتصف بسمات تساعدهم لأن يكونوا منتجين وفاعلين لأنفسهم ومجتمعاتهم.

يضمُّ المؤتمر عددًا من الباحثين والمتخصِّصين في مجال التعليم والتعلم في التعليم العالي، الذين يُقدمون خُلاصة تجاربهم وأبحاثهم في رفع مستوى التعلم الطلابي؛ من خلال عِدَّة محاور ذات تأثير مباشر وغير مباشر على أداء الطلاب، وعلى نوعية المخرجات التي تسعى مؤسسات التعليم العالي للحصول عليها.

الكلمات المفتاحية
#الدولي #التعليم #جامعة #السلطان

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 سبتمبر 2017

31 ورقة عمل في المؤتمر الثالث للتعليم والتعلم بجامعة صحار

المزيد

05 سبتمبر 2018

جامعة صحار تستضيف المؤتمر السنوى الرابع للتعليم والتعلم

المزيد

14 أبريل 2019

بدء فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتغذية العلاجية

المزيد

26 فبراير 2018

افتتاح مركز التميز في التعليم والتعلم في جامعة السلطان قابوس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ماندزوكيتش ومهند علي والشعراوي أبرز صفقات سوق الانتقالات الآسيوية

رياضة - دولي

السلطنة الأولى على العرب في التحدث بالفصحى والخطابة

المحليات - أخبار

بورصة دبي للطاقة: أفضل الخطط الموضوعة قد تخرج عن مسارها بسبب "كورونا"

الاقتصاد - محلي

تعاون بين "الزراعة" وبلدية مسقط لمكافحة الجراد

المحليات - أخبار

وكيل "الخدمة المدنية": برنامج الكفاءات الحكومية يتماشى مع توجهات "عمان 2040"

المحليات - أخبار

الدكتور علي الوائلي لـ"الرؤية": تنوع موارد السلطنة يزيد من فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية

قضايا محلية - حوارات

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي بارد في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة