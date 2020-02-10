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تأهيل القيادات الوطنية

الإثنين 10 فبراير 2020 08:33 ص بتوقيت مسقط

تأهيل القيادات الوطنية

تتواصل جهود الحكومة الرشيدة في دعم مسيرة التطوير والتحديث في مُختلف مؤسسات الدولة، وأحدث ما تقوم به الحكومة في هذا الصدد، إطلاق وزارة الخدمة المدنية للنسخة الرابعة من برنامج الكفاءات الحكومية، وهو البرنامج الذي يتماشى مع التوجهات الرئيسية للرؤية المُستقبلية "عُمان 2040".
والبرنامج يهدف في المقام الأول إلى إعداد قيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات المُستقبل، مع العمل على استثمار الفرص المُتاحة من خلال إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه التحديات، والتي من شأنها أن تساهم في رفع الأداء وتعزيز مستوى الإنتاجية لدى المشاركين. وتطوير العمل الحكومي يواجه بشكل عام جملة من التحديات، منها قلة الموارد، والاستفادة من تقنيات المستقبل في ظل مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.
إنَّ برنامج الكفاءات الحكومية يُعد أحد أهم البرامج الإدارية المعنية بتنمية المورد البشري وتطويره، بناءً على القاعدة الأصيلة بأن "الإنسان هدف التنمية وغايتها"، ولذا نستبشر خيرا بهكذا برامج في دفع مسيرة العمل الوطني وزيادة الإنتاجية.

 

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