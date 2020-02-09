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السلطنة الأولى على العرب في التحدث بالفصحى والخطابة

الأحد 09 فبراير 2020 10:43 م بتوقيت مسقط

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السلطنة-تحصد-المركز-الأول-على-مستوى-العرب-في-مسابقة-التحدث-باللغة

القاهرة- العمانية

حصلت السلطنة على المركز الأول على مستوى العرب في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو التى نظمتها جامعة الدول العربية ووزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية الشقيقة، واختتمت يوم الأحد بمقر الجامعة في القاهرة بمشاركة السلطنة،والسعودية، والكويت، والبحرين، ولبنان،ومصر، و اليمن، وذلك تحت رعاية الدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، و أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

وفاز بالمركز الأول الطالب حمزة بن خالد من السلطنة على مستوى الوطن العربي للمرحلة الإعدادية. وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن الهدف من المسابقة هو رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، فضلًا عن المساعدة في إحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعّـالة، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر؛ الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليموتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحىفيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه. وفاز بالمركز الأول من المرحلة الثانوية على مستوى الوطن العربي الطالبة فاطمة منصور القراشي من الكويت، وبالمركز الأول مكرر علا حمود العنزي من الكويت، وفاز بالمركز الثاني الطالب يونس أبو بكر عمر سعيد من اليمن، وبالمركز الثاني مكرر فازت الطالبة إسراء عبد الله محمود من مصر، وفازبالمركز الثالث الطالب مصعب بن محمد الكندي من السلطنة، وفاز بالمركزالثالث مكرر الطالب عبد الرحمن سعد الحارثي من السعودية، وبالمركز الرابع فازت الطالبة نسرين محمد فحص من لبنان، وبالمركز الرابع مكرر فاز الطالب أحمد عبد الله من البحرين.

 

 

 

 

 

 

 

الكلمات المفتاحية
#السلطنة #مسابقة اللغة العربية #مصر

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