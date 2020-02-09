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باحث عماني ينال الدكتوراه عن "تطوير المجالس البلدية"

الأحد 09 فبراير 2020 09:03 م بتوقيت مسقط

باحث عماني ينال الدكتوراه عن "تطوير المجالس البلدية"

 

مسقط - الرؤية

حصل الباحث راشد بن عبدالله بن مسعود الأبروي على درجة الدكتوراه من جامعة صفاقس بالجمهورية التونسية حول أطروحته التي ألقت الضوء على العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي وكفاءة وفاعلية المجالس البلدية العُمانية.

وأشارت الدراسة إلى أنّ المجالس البلدية لم ترتقِ إلى مستوى طموحات أعضائها والمواطنين، وقد سعى الباحث للتعرف على العوامل التي تواجه المجالس البلدية بما في ذلك العوامل التنظيمية والمالية والبشرية. وتعد الدراسة هامة للباحثين والمختصين كونها طرحت آليات إنشاء المجالس البلدية للعملية الديمقراطية والمشاركة الشعبية، حيث تضمّنت استطلاع آراء أعضاء المجالس البلدية والمسؤولين والمواطنين وتحليل وجهات نظرهم حول سلبيات وإيجابيات المجالس البلدية، والعوائق والمقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير عمل المجالس البلدية وتبني التخطيط الاستراتيجي لرفع كفاءة وفاعلية هذه المجالس.

وتساهم الدراسة في تقييم التجربة الأولى للمجالس البلدية وتوزيعها لتكون نقطة انطلاق نحو التعرف على الإيجابيات وأوجه القصور ليتم تلافي السلبيات وتعظيم الإيجابيات في المستقبل، وأشار الباحث إلى أنّ المجالس الحالية بحاجة إلى رفع كفاءتها وفاعليتها ورسم خارطة طريق جديدة من خلال تبني نماذج التخطيط الاستراتيجي السليم بأسلوب علمي متقدم.

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