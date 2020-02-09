4 ذهبيات وبرونزيتان حصيلة الفريق الوطني للرماية في بطولة الأندية العربية

مسقط - الرؤية

حقق الفريق الوطني للرماية اليوم إضافة جديدة من خلال فوزه بعدد من الميداليات الذهبية والبرونزية على مستوى الفرق والمستوى الفردي في مختلف المسابقات التي خاضها في ختام مشاركته بدورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات التي أقيمت بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ الأول وحتى التاسع من الشهر الجاري.

واستطاعت راميات الفريق الوطني للرماية ضمن منافسات اليوم الختامي تحقيق الميدالية الذهبية على مستوى الفرق في مسابقة رماية المسدس الرياضي (٢٥ مترا) ، وفي المسابقة نفسها استطاعت الرامية الدولية وضحى بنت نصير البلوشية تحقيق الميدالية الذهبية، كما أحرزت الرامية الدولية حورية بنت أحمد الهنائية الميدالية البرونزية وذلك على مستوى المنافسات الفردية.

وبهذه النتائج الإضافية المشرفة يكون الفريق الوطني للرماية قد حصد خلال البطولة ميداليتين ذهبيتين على مستوى الفرق، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، وميداليتين برونزيتين على المستوى الفردي والتي ستضاف إلى سلسلة إنجازات الفريق بشكل خاص وقوات السلطان المسلحة بشكل عام.