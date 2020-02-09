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السلطنة تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

الأحد 09 فبراير 2020 08:29 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

 

مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة في أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأس وفد السلطنة سعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

وتمَّ خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمين العام للجامعة عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته (31) المقرر عقدها في مارس 2020، كما ناقش الاجتماع تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاستثمار في الدول العربية، ودور التجارة العربية الأجنبية المشتركة، والاستراتيجية العربية للسياحة، إضافة إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي.

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