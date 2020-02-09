"أوريدو" تصل بشبكة "سوبر فايبر" إلى 3 مناطق جديدة

مسقط - الرؤية

تعتزم Ooredoo توسيع شبكتها للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر"، لتصل قريبا إلى ثلاث مناطق جديدة خارج مسقط، وهي: ولاية العوابي، وحي التراث بولاية نزوى، وولاية نخل.

وسيتمكَّن المقيمون في هذه المناطق من الاستمتاع بسرعات عالية للإنترنت تصل إلى 1 جيجابت/ثانية وباقات غير محدودة بقيمة تبدأ من 28 ريالا عُمانيا شهريا، إضافة لمكالمات غير محدودة للخط الثابت ضمن شبكة Ooredoo، وخصومات على المكالمات الدولية.

وبإمكان العملاء الاشتراك بعقد لمدة 12 شهرا، والاختيار من بين تشكيلة من الإضافات التي تمنحهم ضعف أو ثلاث أو أربع أضعاف السرعة بقيمة قسط تبدأ من 7 ريالات عُمانية شهريًّا فقط.

ويعني الاشتراك في الإنترنت المنزلي "سوبر فايبر" أنَّ العملاء سيتمكنون من الاستمتاع بتنزيل وتشغيل الأفلام والعروض التليفزيونية والموسيقى بدون أي انقطاع وبسرعات فائقة. ويمكن للمقيمين في المناطق التي سيجري إضافتها إلى شبكة "سوبر فايبر" الاشتراك من خلال إرسال صورة من البطاقة الشخصية وموقع المنزل على واتس آب 95103000، أو الاتصال بالشركة على الرقم 1514.

وتتَّسع تغطية شبكة Ooredoo للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر" في أنحاء السلطنة؛ لتشمل: الأنصب، وشعبية بوشر، والخوير الجنوبية - المنطقة التجارية، وجامعة السلطان قابوس، والعامرات القديمة، والمصنعة، ومنطقة السعادة في صلالة، والخوير، وروي، ودارسيت، والحيل، والموالح، والخوض، والمعبيلة، والمنومة، والسيب الجديدة، وحي الصاروج، وسور آل حديد، ووادي اللوامي في السيب، ورأس الحمراء، ومجمع تلال، والغبرة، والهمبار في صحار، والعذيبة الشمالية... وغيرها من المناطق الأخرى التي ستضيفها الشركة في المستقبل.