"الكلباني" تفتتح "رويال توليب مسقط" بخدمات فندقية فاخرة

مسقط - الرؤية

افتَتَحت مجموعة الكلباني فندق رويال توليب مسقط، في منطقة الغبرة الشمالية، على مسافة قريبة نسبيًّا من مطار مسقط الدولي و"عُمان أفنيوز مول" وشاطئ الغبرة.

ويعدُّ فندق رويال توليب مسقط من الفنادق الفاخرة بالمحافظة، وتم بناؤه وفق أحدث التصاميم. ويدار الفندق من قبل إدارة مجموعة Louvre Hotels Group الفرنسية العالمية، بالتعاون مع شركة جلنار للسياحة - إحدى الشركات التابعة لمجموعة الكلباني.

وتعدُّ مجموعة فنادق Louvre Hotels Group لاعبا رئيسيا في صناعة الضيافة العالمية، وتضم أكثر من 1500 فندق في 54 دولة. ويعد رويال توليب العلامة التجارية الفاخرة ضمن مجموعة فنادق اللوفر، كما أن مجموعة اللوفر تابعة لـ Jin Jiang International Holdings Co ثاني أكبر مجموعة فنادق في العالم.

ويضمُّ فندق رويال توليب مسقط 260 غرفة وجناحا من الطراز الفاخر مع توافر الخدمات الحديثة، كما يشتمل الفندق على مطعم "Wave" الذي يقدم وجبات الفطور والغداء والعشاء، ومقهى "ريستريتو كافيه" لتقديم المشروبات والحلويات، وردهة "سما" على سطح الفندق لتقديم قائمة طعام شهية مع تقديم العصائر والمشروبات.

وسيجري افتتاح مطعم "NYC" قريباً لتقديم أطباق البرغر وأطباق الستيك واللحوم المميزة. وللأنشطة الترفيهية، يضم الفندق حوض سباحة ذا إطلالة بانورامية على منطقة الغبرة ومحيطها وصالة رياضية The Urban تضم أحدث الأجهزة ومرافق الجاكوزي والساونا والبخار، إضافة لافتتاح نادٍ صحي في الربع الثاني من العام الجاري.

وقال كاي ولفل مدير عام فندق رويال توليب مسقط: سيسهم فندقنا الفخم في تطوير القطاع السياحي بالسلطنة، تضامنا مع عدد من الفنادق التي سيجري افتتاحها قريبا. وسيعمل الفندق على استقطاب النزلاء في رحلات العمل والعائلات والأفراد الباحثين عن الإقامة الفخمة في وسط المدينة مع توافر الخدمة المتميزة.